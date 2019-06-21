Спас сестру ценой собственной жизни: сегодня герою исполнилось бы 18 лет

Есть в Донецке в парке Ленинского Комсомола памятник «Детям войны», возле которого даже в жаркий день становится холодно. Скульптура представляет собой мальчика, тревожно смотрящего вверх и прикрывающего собой сестру от грозящей опасности. Создал композицию талантливый российский скульптор Денис Селезнев.

Но не многие знают, что у памятника есть реальный прототип – мальчик из села Буткевич в ЛНР, который ценой собственной жизни спас сестру во время обстрела украинской армией их села в августе 2014 года.

Он навсегда останется 13-летним. Фото: 101life.net

Сегодня, 21 июня, Кириллу Сидорюку исполнилось бы 18 лет.

…В тот роковой день Кирилл вместе со своей 9-летней сестричкой Таней и матерью Оксаной Бураковой пошли к рынку. Был день шахтера. Взяв продукты, пошли через блокпост, который ближе всего находился к дому. Но дойти не успели. Со стороны Украины внезапно начался артобстрел. Женщина потеряла сознание, а когда очнулась, пришла в ужас. Около нее лежал окровавленный Кирилл, а под ним Татьяна, девочка была легко ранена. Мальчик погиб, закрыв своим телом сестренку. Вся его спина была в осколках. Оксана начала звать на помощь, но было слишком поздно.

Для кого-то эта война стала пиаром, для кого-то могильным холмиком с именем сына. Фото: nrt24.ru

– Он был домашним ребенком. Любил посидеть дома перед телевизором. В тот черный день, когда он пошел с нами за хлебом, я даже немного удивилась. Он редко тогда стремился на улицу, а тут такой порыв был, – вспоминает мать. – Кирюша любил очень математику, частенько со школы приходил и сидел за книгами с карандашом. Читал много, память у него была хорошая. Когда я на шахте работала, приходила с работы к восьми вечера, а на плите уже чайник горячий стоял, яичница, пожаренная на сковородке. Танюше тоже плохо без братика. Одна осталась.

Позже Глава Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий своим указом наградил посмертно 13-летнего Кирилла Сидорюка медалью «За отвагу» I степени.

Сегодня парню исполнилось бы 18 лет, возможно, он отмечал бы сейчас вместе со сверстниками выпускной вечер, встречая зарю и мечтая о будущем. Но все это отняла у него война.

Со времени начала военной операции в Донбассе погибло более 240 детей, еще 56 - бесследно исчезли.