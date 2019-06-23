После прохождения атошников в гей-параде, представителей секс-меньшинств пригласили на службу в украинскую армию

После того, как по улицам Киева в гей-параде приняли участие военнослужащие украинской армии нетрадиционной сексуальной ориентации, в интернете появилось видео, снятое ВСУ, с призывом к представителям сексменьшинств вступать в ряды Вооруженных сил незалежной.

На видео запечатлено возвращение атошников с фронта. Солдаты спускаются по трапу. Одного военного встречает девушка, другого – парень. Все обнимаются и целуются… по-французски.

- Каждый может быть героем, каждый может быть защитником, - призывают авторы видео. После этого на экране появляется телефон горячей линии ВСУ.

Фото: кадр из видеоролика

Сегодня по центру Киеву в рамках гей-парада, который назвали «Маршем равенства», прошли около тридцати военнослужащих Вооруженных сил Украины.

По словам одного из атошников-геев, добровольца одного из батальонов, принимающих участие в обстрелах республик Донбасса, Виктора Пилипенко, военные вышли поддержать равенство всех людей.

- Я огорчен ситуацией, которая сейчас складывается на Украине по отношению к геям, и признался, что часто сталкивался с нападками в Сети, - сказал Пилипенко.

Атошник-гей отметил, что в марше смогли принять участие не все военнослужащие с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

- К сожалению, не все военные ЛГБТ и союзники могут поддержать сообщество своим присутствием, так как многие из них находятся в зоне «ООС» и других городах, - сообщил Виктор.