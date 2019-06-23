2019-06-23T18:45:59+03:00
Политика

После прохождения атошников в гей-параде, представителей секс-меньшинств пригласили на службу в украинскую армию

ВСУ запустили агитационное видео с призывом к геям вступать в ряды армии
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: nikvesti.comФото: nikvesti.com
Изменить размер текста:

После того, как по улицам Киева в гей-параде приняли участие военнослужащие украинской армии нетрадиционной сексуальной ориентации, в интернете появилось видео, снятое ВСУ, с призывом к представителям сексменьшинств вступать в ряды Вооруженных сил незалежной.

На видео запечатлено возвращение атошников с фронта. Солдаты спускаются по трапу. Одного военного встречает девушка, другого – парень. Все обнимаются и целуются… по-французски.

- Каждый может быть героем, каждый может быть защитником, - призывают авторы видео. После этого на экране появляется телефон горячей линии ВСУ.

Фото: кадр из видеоролика

Фото: кадр из видеоролика

Сегодня по центру Киеву в рамках гей-парада, который назвали «Маршем равенства», прошли около тридцати военнослужащих Вооруженных сил Украины.

По словам одного из атошников-геев, добровольца одного из батальонов, принимающих участие в обстрелах республик Донбасса, Виктора Пилипенко, военные вышли поддержать равенство всех людей.

- Я огорчен ситуацией, которая сейчас складывается на Украине по отношению к геям, и признался, что часто сталкивался с нападками в Сети, - сказал Пилипенко.

Атошник-гей отметил, что в марше смогли принять участие не все военнослужащие с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

- К сожалению, не все военные ЛГБТ и союзники могут поддержать сообщество своим присутствием, так как многие из них находятся в зоне «ООС» и других городах, - сообщил Виктор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
ВСУ пригласили журналистов в зону «ООС» для съемки постановочного видео
В заброшенном здании Луганска полицейские нашли схрон боеприпасов
«Очередная перемога»: Атошники-геи, воевавшие в Донбассе, прошли в гей-параде
ВСУ-шники сожгли поле пшеницы на юге ДНР
Победители «Забега Героев» разделили денежный приз почти 500 тысяч рублей
ВСУ готовят провокации перед приездом иностранной делегации
В Алчевске спасатели спасли троих тонущих в водохранилище подростков
Обстрелы ДНР: За сутки ВСУ девять раз нарушили режим прекращения огня
В Стаханове прошел открытый кубок Донбасса по мотокроссу
В ЛНР продлили действие высшего класса пожарной опасности
ВСУ выпустили по ЛНР 100 боеприпасов
Тучи над городом! Воскресным утром дончане наслаждались облаками
В Горловке ранена 13-летняя девочка
Из - за жары в Донецке участились обмороки
Олимпийский день бега завтра стартует в Донецке
«Фейкометы заряжены!» Украинские журналисты готовят очередную постановку
Украинские вояки хранят оружие и снаряды в сараях у мирного населения
Атошники-геи, воевавшие в Донбассе, примут участие в гей-параде
Дончане все чаще встречают краснокнижного жука-оленя
В военном приюте для бездомных животных впервые пройдет благотворительная выставка собак
На пункте пропуска станица Луганская умер 70-летний мужчина
Причина обострения на фронте ДНР - гость из военного комитета Евросоюза
В память о Великой Отечественной: митинг на Саур-Могиле начали в 4 утра
Обстрелы ДНР: украинскими снарядами разрушен дом на Трудовских
В ДНР стартовали соревнования "Забег героев"
В четыре часа утра в Луганске зажгли свечи в память о жертвах фашизма
Обстрелы ДНР: Около 350 снарядов прилетело со стороны Украины за сутки
Почему горел рынок в Енакиево?
Пожар на Щетинина в Донецке: выгорели квартиры на трех этажах