Юлия Чичерина: Пусть каждый выбирает сам, кем ему быть – героем или предателем

Юлию Чичерину чаще встретишь в республиках Донбасса, чем в России. Оно и понятно – тут ее передовая и она очень необходима тут. Но, кажется, за деятельностью певицы больше всего наблюдают из Украины. И в желании подчеркнуть свое презрение, демонстрируют, наоборот, повышенное внимание к ее персоне, то обсуждая высказывания Юли о наемниках-снайперах, то остроумничая по поводу ее внешности и прически, то блокируя ее аккаунты в соцсетях.

Враги нам только помогают, это нужно понимать

- Пусть кусают, на самом деле – это полезно, - великодушно замечает Юля. – Ведь все мы грешные, у всех нас гордыня. Поэтому, когда хвалят – это искушение, которое не всякий выдержит. Человек – такое животное, что, когда его хвалят, он раздувается и порой до невообразимых размеров своего эго. Это же так приятно думать, что ты крутой! Но для человека это не полезно. Так что пусть напоминают. Спасибо им за это. Дифирамбы же я всегда воспринимаю с подозрением.

Ее самообладанию можно только позавидовать. При этом Юля очень много работает. Выступления в ДНР и ЛНР на различных площадках – от башни БТР до сцены филармонии, съемки клипов, встреча с бойцами – рефлексировать ей некогда.

- Нужно ехать к солдатам, нужно выступать пред ними, - Юля треплет за ухом своего верного охранника – бельгийскую овчарку Рекса. – Недавно выступали с ним в реабилитационном центре Донецка на Петровке, он весь концерт пролежал у моих ног. А после выступления к нам устремилась старушка лет девяноста, но не ко мне, а к Рексу. Он по человеческим меркам давно разменял девятый десяток, вот бабушка в нем и признала сверстника, говорит: «Как хорошо ты играл убитого бойца! Просто великолепно». А он ей понимающе улыбается всей пастью.

Помнить зачем мы встали

Сейчас у Юли вышел новый клип «Его Оплот» в память о Захарченко.

- Нам всем не хватает Бати. Он мечтал создать настоящую страну счастья, - говорит Юля. – И ведь республики – это в общем-то небольшая территория, где можно обойтись без олигархов и построить страну именно для народа. И мы должны держаться этого вектора. Нельзя погрязнуть в дрязгах всех против всех. Что касается песни, то она написана на стихи моего хорошего друга Семена Пегова, в ней звучат нотки рэпа, а я давно хотела попробовать такое исполнение.

При этом даже в России певица ощущает на себе последствия ее поддержки Донбасса.

- Мероприятия практически прекращены, концерты отменяются, - признает она. – Это цена за мою верность Донбассу. Но у каждого своя ноша, не будем роптать. Этого только и ждут наши враги.

У нашего народа свои герои

В день России Юлия выступала в ЛНР и в этом есть свой символизм. Где еще и искать Россию? Там она побывала у памятников героям-молодогвардейцам, зверски замученным фашистами.

В Ровеньках у памятника молодогвардейцам. Фото: архив Юлии Чичериной

- Теперь, когда я буду чем-то недовольна в жизни и захочу возмущаться и расстраиваться, злиться из-за того, какая мне сегодня выпала доля, и как меня все подвели, и какие все плохие - я буду вспоминать про Любовь... Любовь Шевцову и Олега Кошевого, про бесстрашие и счастье, - сказала после Юля. - Про Любу говорят, что она светилась, как солнце в камере смертников в Ровеньках. И еще - важно не то, как ты родился, а то, как ты умрёшь. Никакой буржуин не сможет смотреть так легко смерти в глаза, потому что они должны тратить и потреблять, это так приятно и затягивает, затягивает в страшную бездну, где нет насыщения, где жадность бездонна и удовлетворение не приходит никогда. Любовь Шевцова и Олег Кошевой мои супер-герои, ярчайший маяк, который будет светить в вечности, вектор направляющий туда, где не всё потеряно, свобода, где все в твоих руках, где ты сам выбираешь быть тебе героем или предателем

Удивительно, но при всей своей славе, Юля очень скромный человек. Заходим в один из магазинов за кормом для старичка Рекса. Продавщицы, не обращая на нас внимания, болтают по телефону и не торопятся помочь. А мне-то казалось, что сейчас все кинутся наперегонки брать у Юли автографы и угождать. Нужный нам корм находим на полках сами.

- Не бывает желания воспользоваться своим положением? – спрашиваю ее.

- Никогда. Это гордыня. Я такой же человек, как и все, - улыбается она, складывая банки с кормом в сумку. – И у меня грехов тоже хватает.

Правда, когда уже собрались уходить, нас замечает продавец из другого отдела и бежит к Юле с просьбой о сэлфи.

Все, кто был хотя бы раз на выступлении Юли, помнит ее мощную энергетику. Абсолютную уверенность в своем выборе и решимость идти до конца. Стоит ли удивляться, что это так бесит врагов. Значит, все делает верно.