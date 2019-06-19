2019-06-19T15:50:05+03:00
Политика

Народная милиция ДНР: Обвинения ополчения в крушении рейса МН17 не соответствуют действительности

В самопровозглашенной республике Донбасса заявили о непричастности к гибели малайзийского Boeing
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Малайзийский Boeing, в котором 298 человек летели из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под ДонецкомМалайзийский Boeing, в котором 298 человек летели из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под ДонецкомФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Народной милиции ДНР в очередной раз опровергли претензии к крушению в Донбассе малайзийского Boeing в 2014 году. Сделали это после заявления представителя совместной следственной группы (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование. ССГ обвиняет в причастности к крушению самолета трех россиян и украинца.

- Обвинения ополчения ДНР в крушении рейса МН17 в очередной раз вызывают сомнения и не соответствуют действительности, - сообщил представитель Народной милиции ДНР. - Неоднократно на протяжении пяти лет мы заявляли, что подразделения ДНР в 2014 году не располагали зенитными комплексами, позволяющими сбить такую воздушную цель. Также не было и специалистов, которые могли бы обращаться с вооружением такого класса.

При этом, почему-то, не берется в расчет мнение российских оружейников, которые математически доказали, что ракета, которой пришлось «догонять» самолет, была выпущена с территории, подконтрольной ВСУ. Проигнорированы и доводы Минобороны России, которое убедительно доказало, что ракеты с продемонстрированным голландцами двигателем были утилизированы в России до 2011 года. При этом по маркировке на обломках двигателя было достоверно установлено, что ракета, сбившая Боинг, принадлежала Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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