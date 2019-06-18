В Донбассе спецслужбы ищут подпольщиков -"невидимок"

Спецслужбы Украины начали разрабатывать версию о том, что якобы на подконтрольной им территории действуют подпольщики и «добивают» ВСУ в спину.

- В 36- ую бригаду морской пехоты прибыла комиссия штаба ООС, чтобы выяснить - почему военнослужащие ВСУ стали чаще подрываться на минах, — заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов. — Сотрудники СБУ активно ищут следы сепаратистской подпольной организации.

На допросах достается местным жителям и волонтерам.

По данным разведки ДНР, накануне в районе Павлополя (мариупольское направление) на мине подорвался морпех – разведчик. До этого «наступил на мину» минометный расчет Сил специальных операций Украины. И такие случаи – буквально через день.

Кстати, мины под Павлополем устанавливали сами же морпехи. В спешке не составляли карты.

- Разведка противника регулярно делает проходы в минных полях и ставит свои боеприпасы. Даже если есть карта, фактически мины будут стоять совершенно неизвестным образом. Но докладывать об этом нельзя. В случае с морпехами , диверсантов найдут. Скорее всего, из местных, - уверен источник в военном ведомстве. – И спишут «небоевые потери» на подпольщиков.

"Ничейные" мины - это большая проблема не только для ВСУ.

- Стоит подразделение на переднем крае и чтобы диверсанты ночью не проникли и не перебили передовой пост охранения (т.н. "глаза"), минирует вокруг себя все по максимуму, - продолжает наш источник. - Затем ротация, карта минных полей не составлялась - так, командиры на между собой переговорили и все. Уже есть риск подрыва. А потом следующая ротация и передний край - сплошная неизвестность для всех. Подорваться может любой.