Повышение зарплат и пенсий в Республиках Донбасса не повлечет за собой рост цен

Жители Республик Донбасса волнуются: а не повлечет ли повышение зарплат и пенсий рост цен на продукты и коммунальные тарифы? Наш источник в Институте экономического развития считает, что повышение заработных плат в Республике связано, в первую очередь, с выдачей российских паспортов жителям Донбасса.

- У людей появляется возможность переехать в Россию и найти там более оплачиваемую работу, чем у себя дома. Поэтому власти улучшают обстановку на местах, выше оценивают труд людей для сохранения кадровых резервов. Это правильный ход – люди долго этого ждали. Значимых повышений цен за этим не последует, - говорит источник.

Напомним, с первого июля нынешнего года в Донецкой и Луганской Народных Республиках повысятся заработные платы бюджетников и государственных служащих, а также увеличатся размеры пенсий. Об этом зеркально заявили в администрациях руководителей обеих государств.

Ожидается два этапа роста выплат: с июля нынешнего года заработные платы вырастут на 35 процентов, а пенсии – на 25. В январе 2020 года – зарплаты поднимут еще на 35 процентов, а пенсии – на 27.