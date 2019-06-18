2019-06-18T14:14:48+03:00
Политика

Повышение зарплат и пенсий в Республиках Донбасса не повлечет за собой рост цен

Такую позицию «Комсомолке» высказал источник в Институте экономического развития
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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С первого июля нынешнего года в Донецкой и Луганской Народных Республиках повысятся заработные платы и пенсииС первого июля нынешнего года в Донецкой и Луганской Народных Республиках повысятся заработные платы и пенсииФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Жители Республик Донбасса волнуются: а не повлечет ли повышение зарплат и пенсий рост цен на продукты и коммунальные тарифы? Наш источник в Институте экономического развития считает, что повышение заработных плат в Республике связано, в первую очередь, с выдачей российских паспортов жителям Донбасса.

- У людей появляется возможность переехать в Россию и найти там более оплачиваемую работу, чем у себя дома. Поэтому власти улучшают обстановку на местах, выше оценивают труд людей для сохранения кадровых резервов. Это правильный ход – люди долго этого ждали. Значимых повышений цен за этим не последует, - говорит источник.

Напомним, с первого июля нынешнего года в Донецкой и Луганской Народных Республиках повысятся заработные платы бюджетников и государственных служащих, а также увеличатся размеры пенсий. Об этом зеркально заявили в администрациях руководителей обеих государств.

Ожидается два этапа роста выплат: с июля нынешнего года заработные платы вырастут на 35 процентов, а пенсии – на 25. В январе 2020 года – зарплаты поднимут еще на 35 процентов, а пенсии – на 27.

ИСТОЧНИК KP.RU

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