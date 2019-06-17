Кто убил Александра Захарченко? Один из причастных – выходец из Донбасса

Еще в феврале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что спецслужбам известна вся цепочка исполнителей убийства Александра Захарченко. Однако только сейчас некоторые из имен придали огласке.

Один из причастных – Сергей Моторин – выходец из Донбасса. Сейчас – помощник начальника 5-го Управления департамента контрразведки Службы Безопасности Украины. Тот самый, на котором кровь погибшего командира Спарты – Моторолы – Арсена Павлова. Раньше Моторин служил в Славянске.

Также к убийству Захарченко причастен - Андрей Байдал – позывной Швед. Это агент также 5-го Управления департамента контрразведки. Упоминаются и представители украинских спецслужб Владислав Долговяз и Андрей Мушта.

Сейчас следствие еще продолжается.

- Участники группы действовали по предварительному сговору и на основании информации, которую добыла разведка, - рассказывает источник «Комсомолки» в правоохранительных органах. - В 5-м управлении департамента контрразведки Службы безопасности Украины собрали все, что могли – свою информацию, от армии и от иностранных друзей. Большую роль играл радиоперехват с помощью иностранной техники. Для убийств командиров и Первого (так иногда называли в эфире Главу) применялись самые современные диверсионные средства, аналогичные тем, которыми располагают спецслужбы Запада, исламских стран и Израиля. Покушения тщательно планировались, преступники располагали несколькими сценариями действий. В целом, чувствуется профессиональная подготовка. Диверсантов и их руководителей готовили не только украинские специалисты. В этом теракте «торчат уши» иностранных консультантов.

Первый Глава Донецкой Народной Республики погиб 31 августа в кафе «Сепар» в центре Донецка. В тот момент, когда Александр Владимирович заходил в заведение, сработало взрывное устройство. Вместе с ним погиб телохранитель. Пострадали 11 человек.

Сейчас на месте гибели Захарченко и его телохранителя стоят их портреты. Люди ежедневно несут туда цветы. Планируется открытие на этом месте мемориала. Сами дончане путем голосования решают, как он будет выглядеть.