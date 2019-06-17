Версии обстрела Донецка 16 июня: Что на самом деле случилось у украинских вояк?

Вечером 16 июня Донецк снова содрогнулся от обстрелов. В этот день православные отмечали День Святой Троицы. И, по их горькому опыту, в праздники по жителям ДНР стреляют чаще.

Украинские вояки обстреливали аэропорт и прилегающие к нему поселки – Октябрьский, Спартак, Веселое. Традиционно досталось Мариупольскому и Горловскому направлениям.

Вчерашний обстрел Донецка стал рекордным за последние несколько месяцев. Сравните – за сутки до Дня Святой Троицы по ДНР было выпущено чуть более 90 снарядов. А 16 июня – 329. То есть, в три раза больше.

В чем причина повысившейся активности укровоенных? Точно об этом знает только их командование и командиры Мишанчук и Брыжинский. Именно они регулярно отдают приказы бить по аэропорту и окраинам Донецка. Однако можно выдвинуться несколько версий.

За комментарием ситуации «Комсомолка» обратилась к донецкому политологу Дмитрию Кузьменко.

- Самая популярная и набившая оскомину связывает обострение с выборами в Верховную Раду. Дескать, нельзя давать повода националистам обвинить президента в трусости.

Однако эта версия оставляет без ответа главный вопрос - в чем электоральный профит? Ведь избиратель Зеленского живет в том числе, и на Юго-Востоке и рассказы о боях и обстрелах его не порадуют.... Скорее это игра в ворота Порошенко с его воинственной риторикой. Главного конкурента партии Зеленского "Слуга народа" на парламентских выборах, - говорит Кузьменко. - Вторая версия предполагает, что Зеленский не контролирует армию. Охотно верится, что он не контролирует националистов в армии, но чтобы всю структуру ООС....

А ничего, что он может любого командира уволить (через назначенных им военачальников типа Хомчака) а его самого смогут отправить в импичмент в лучшем случае к зиме? Мишанчук не похож на Савченко, чтоб жертвовать карьерой ради возможности пострелять и "попугать сепаров".

Вероятно всего, обстрел связан с внутриармейскими причинами в ВСУ. Либо они обкатывают молодняк в военных условиях. Либо готовятся к очередному перемирию, поражая заранее намеченные цели и раходуя боекомплект (лишний раз возить старые мины опасно). Либо командиры показывают своим старшим, что умеют воевать.

Хомчак по гроб жизни будет помнить Иловайский позор, когда он вырвался сам, положив много солдат. Не прочь повоевать из киевских кабинетов и другие люди с большими звездами на погонах. Чужими руками естественно. Вот вчера и повоевали.