2019-06-17T10:35:36+03:00
Политика

Версии обстрела Донецка 16 июня: Что на самом деле случилось у украинских вояк?

Донецкий политолог выдвинул несколько вероятных предположений
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Вчерашний обстрел Донецка стал рекордным за последние несколько месяцев. ФОТО: Штаб ООСВчерашний обстрел Донецка стал рекордным за последние несколько месяцев. ФОТО: Штаб ООС
Изменить размер текста:

Вечером 16 июня Донецк снова содрогнулся от обстрелов. В этот день православные отмечали День Святой Троицы. И, по их горькому опыту, в праздники по жителям ДНР стреляют чаще.

Украинские вояки обстреливали аэропорт и прилегающие к нему поселки – Октябрьский, Спартак, Веселое. Традиционно досталось Мариупольскому и Горловскому направлениям.

Вчерашний обстрел Донецка стал рекордным за последние несколько месяцев. Сравните – за сутки до Дня Святой Троицы по ДНР было выпущено чуть более 90 снарядов. А 16 июня – 329. То есть, в три раза больше.

В чем причина повысившейся активности укровоенных? Точно об этом знает только их командование и командиры Мишанчук и Брыжинский. Именно они регулярно отдают приказы бить по аэропорту и окраинам Донецка. Однако можно выдвинуться несколько версий.

За комментарием ситуации «Комсомолка» обратилась к донецкому политологу Дмитрию Кузьменко.

- Самая популярная и набившая оскомину связывает обострение с выборами в Верховную Раду. Дескать, нельзя давать повода националистам обвинить президента в трусости.

Однако эта версия оставляет без ответа главный вопрос - в чем электоральный профит? Ведь избиратель Зеленского живет в том числе, и на Юго-Востоке и рассказы о боях и обстрелах его не порадуют.... Скорее это игра в ворота Порошенко с его воинственной риторикой. Главного конкурента партии Зеленского "Слуга народа" на парламентских выборах, - говорит Кузьменко. - Вторая версия предполагает, что Зеленский не контролирует армию. Охотно верится, что он не контролирует националистов в армии, но чтобы всю структуру ООС....

А ничего, что он может любого командира уволить (через назначенных им военачальников типа Хомчака) а его самого смогут отправить в импичмент в лучшем случае к зиме? Мишанчук не похож на Савченко, чтоб жертвовать карьерой ради возможности пострелять и "попугать сепаров".

Вероятно всего, обстрел связан с внутриармейскими причинами в ВСУ. Либо они обкатывают молодняк в военных условиях. Либо готовятся к очередному перемирию, поражая заранее намеченные цели и раходуя боекомплект (лишний раз возить старые мины опасно). Либо командиры показывают своим старшим, что умеют воевать.

Хомчак по гроб жизни будет помнить Иловайский позор, когда он вырвался сам, положив много солдат. Не прочь повоевать из киевских кабинетов и другие люди с большими звездами на погонах. Чужими руками естественно. Вот вчера и повоевали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Тропа самурая» в ЛНР: в забеге участвовали 250 спортсменов
Вузы-переселенцы похвалились, что выживают благодаря помощи США и ЕС
Версии обстрела Донецка 16 июня: Почему стреляли на праздник Святой Троицы?
Украинские снаряды уничтожили два дома на юге Республики
ВСУ-шников не отпускают домой и те сводят счеты с жизнью
Обстрел Донецка велся из 122-мм гаубиц: разрушено два дома
Погода в Донецке сегодня: ночная свежесть сменится зноем
Дончане слушают минскую симфонию: по Донецку работает тяжелая артиллерия
ВСУ обстреливают Донецк – взрывы слышны в самом центре города
Бойцы ЛНР сбили украинский беспилотник под Голубовским
В Попасной трактор наехал на мину ВСУ: тяжелые ранения получили два человека
В краеведческом музее Донецка открылась выставка к дню медработника
Басурин: ВСУ обстреляли Спартак из гаубиц
Генпрокуратура ДНР возбудила дела против четырех командиров ВСУ за приказы обстреливать Республику
В Донецке отметили татарский праздник «Сабантуй»
Дейнего: ВСУ, как всегда, перед планируемым разведением сил стали стрелять
В Зугрэсе полицейские задержали 19-летнего парня, совершившего разбойное нападение
Пушилин: Медики ДНР активно участвуют в интеграции Донбасса с Россией
Дейнего: Киев не подтвердил готовность к разведению сил у Станицы Луганской
Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки выпустили больше 90 снарядов и мин
Басурин: ВСУ готовят обстрелы Авдеевки