Украинские СМИ сегодня сообщили о жестоком обстреле из минометов жилых домов Марьинки, расположенной на юго-западной окраине Донецка. Эта территория занята ВСУ. Оттуда украинские военные постоянно обстреливают столицу ДНР.

На место происшествия в Марьинке выезжали украинские полицейские. Они констатировали, что минометный обстрел начался около 5 часов утра. В результате повреждения получили три жилых дома по улицам Шевченко и Героев Чернобыля. По улице Шевченко в одном из домов проживает большая семья из 7 человек. Четверо из них получили ранения различной степени тяжести. 86-летний мужчина, 57-летняя женщина, 30-летняя женщина, а также 9-летний ребенок госпитализированы. В тяжелом состоянии находится пожилой мужчина. Ребенок получил легкую контузию.

Естественно, что в обстреле обвинили защитников ДНР. В Народной милиции Республики категорически опровергли это и рассказали, как на самом деле развивались события.

- Сегодня в 5 часов утра вооруженные формирования Украины с позиций 24-й бригады по приказу командира Гудзя открыли огонь из тяжелого вооружения по жилым кварталам поселков Александровка и шахты Трудовская, - сообщил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

В результате повреждения получили три дома по улицам Гаврилюка, 30 и Ананченко, 7 и 9. Жертвы среди гражданского населения уточняются. Народная милиция ДНР в ответ огонь не открывала.

- Украинские военные преступники огонь вели из старого вооружения с использованием боеприпасов с истекшим сроком годности. В результате использования таких боеприпасов был зафиксирован недолет снарядов, которые упали на жилой сектор и разрушили три дома в Марьинке, - добавил Басурин. - Факт попадания снарядов с украинских позиций по жилым домостроениям был зафиксирован также сотрудниками СЦКК.

Кстати, улицы Шевченко и Героев Чернобыля в Марьинке вплотную выходят к поселку Александровка, по которому стреляли ВСУ. Как раз в 5 часов утра.

Замначальника УНМ обратил внимание международных организаций на факт нарушения украинскими карателями режима прекращения огня и срыву взятых на себя обязательств, а также призвал международное сообщество не оставлять без внимания преступные действия украинской стороны, которые идут в разрез с заявлениями руководства Украины о приверженности курсу мирного урегулирования конфликта на Донбассе.