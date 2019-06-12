Как выжить в африканскую жару в Донецке: лайфхаки от дончан

Жара в Донецке стоит поистине африканская и с каждым днем столбик термометра все выше. Вчера было +30, сегодня +33, завтра +35! Июль прогнозируют нам совершенно испепеляющим. Моя подруга, начинающий фермер, уже шутит, что скоро в Донецке будем выращивать ананасы и бананы, ибо лук и баклажаны буквально сгорают на полях. Но дончане, уже испытанные не одним жарким летом, не унывают и делятся друг с другом советами по выживанию в аномальную жару.

Евгения Ковалец, художник:

- Обязательно носите с собой воду. Всегда и везде. Особенно, если с ребёнком. Мозг, отчаянно нуждается в жидкости в любое время года, но в жару, тем более. Капризничать, здоровый ребёнок начинает в трёх случаях: 1) Хочет пить, но может не осознавать этого. 2) Голоден. Но сначала дать воду. 3) Устал и пора спать. Но этого могут не осознавать его туповатые родители. Которые тоже не подпитывают свой мозг жидкостью вовремя. И это не пиво. Вода.

С жарой можно подружиться, просто нужно знать некоторые правила. Фото: Евгении Карпачевой

Наталья Веремей, педагог:

- Ношу с собой веер, должно быть хоть какое-то движение воздуха. Надеваю только светлые одежды из натуральных тканей, так тело дышит. Поверьте, существенная разница, в чем вы одеты. Синтетика добавляет мучений и создает парниковый эффект. Поэтому только тонкий лен или хлопок.

Андрей Кулешов, предприниматель:

- Медики говорят, что абсолютно здоровому человеку не страшны ни жара, ни холод. Достаточно лишь не перегревать голову на солнцепеке и больше пить минералки. Помню, что в детстве летом я действительно никогда не страдал от зноя. Сейчас другое дело. Как спасаюсь? До войны любил в это время выезжать в горы. Сейчас с финансами туго. Поэтому стараюсь не выходить с 12.00 до 16.00 на улицу, если нет особой необходимости. Всегда помню про головной убор. Еще в мае все окна закрываю светоотражающей пленкой и она действительно работает, главное – не раскрывать окна в жару. Проветривать только ночью и рано утром!

Елена Вячеславовна, пенсионерка:

- Если приходится куда-то ехать, готовлю заранее бутылку со льдом. Оберну ее полотенцем и прикладываю к сонной артерии ненадолго. В жаркое время уборка влажная ежедневно. И никаких кондиционеров! Лучше включить вентилятор и поставить емкость с водой. Дышать сразу станет легче. Кроме того, никаких духовок в жару. Вообще питаться нужно легкой пищей, организму и так тяжело.

Вода - настоящее спасение в зной. Фото: Евгении Карпачевой

Ну, а подытожим мы наше руководство по выживанию советами донецкого диетолога Людмилы Денисенко. Сама Людмила призналась «Комсомолке», что лето она обожает. Может ее советы помогут и всем нам полюбить жару, как знать?

Людмила Денисенко, диетолог:

- Лучшие напитки для утоления жажды:

Вода: обычная питьевая, столовая минеральная вода, лучше негазированная, но вполне допускается и с газом. При изнурительном потоотделении появляется ярко выраженная солевая недостаточность, вызванная большой потерей солей. Признаком ее служат сильные желудочные спазмы, рвота, слабость, апатия, нередко наблюдаются судороги. Обильное питье с увеличенной подсолкой воды — до 5 г соли на 1 л — восстанавливает нарушенное равновесие. Можно вместо подсоленной воды использовать раствор препарата регидрон, в количестве эквивалентном потерянной за день массе тела.

Чаи: травяные, черный, зеленый - они отлично утоляют жажду как в горячем, так и в охлажденном виде.

Кисломолочные напитки с невысокой жирностью (айран, кефир, тан, кумыс и т.п.).

Квас, но только настоящий, приготовленный способом брожения.

Несладкий напиток из шиповника и отвар сухофруктов без добавления сахара.

Компоты, морсы из кислых и кисло-сладких фруктов и ягод - в охлажденном виде это прекрасно! Идеально - без сахара.

Для утоления жажды рекомендуется пить небольшими (по 100-200 мл) через каждые 20-30 мин. Не пейте очень холодные напитки, Холодная (ниже 20 градусов) вода жажду практически не утоляет и почти не всасывается, пока не нагреется до температуры тела.

Целесообразно большую часть жидкости выпивать утром и в вечерние часы, когда жара спадает.

Что не стоит пить:

Кофе - специалисты советуют исключить из-за нагрузки, которую он оказывает на сердечно-сосудистую систему.

Сладкие газированные напитки - также лучше ими не злоупотреблять. Из-за высокого содержания сахара такие напитки, принеся мгновенное облегчение, впоследствии вызывают еще большую жажду.

Пиво, любые алкогольные напитки, в том числе и слабоалкогольные коктейли.

Длительное воздействие высокой температуры окружающего воздуха с низкой относительной влажностью и интенсивной солнечной радиацией вызывают существенные изменения обмена веществ.

В жару потребность в энергии (калорийность суточного рациона питания) снижается примерно на 5%.

В жару теряется много жидкости. Потери жидкости с потом уменьшают слюноотделение в 2 раза, из-за этого возникает чувство сухости во рту. Усвояемость пищи и аппетит снижаются. Высокая температура ускоряет расход и выведение витаминов с потом, что может привести к витаминной недостаточности, особенно это, актуально для водорастворимых витаминов С, B1, В2, B6 и РР.

Рекомендуется «смещенный» режим питания, при котором основные приемы пищи переносят на более прохладное время суток, днем ограничиваясь перекусами, и увеличивают количество трапез за счет их объема. Если на протяжении холодного времени года диетологи советуют есть не реже пяти раз в день, в жару количество приемов пищи можно увеличить до шести-восьми. Ешьте маленькими порциями и часто, тогда блюда быстро переварятся, и вы не почувствуете тяжести в желудке. При этом даже в самую изнуряющую жару важно делать легкие перекусы, чтобы вечером не наброситься на еду, ведь поскольку днем, в жару, аппетит обычно пропадает, вечером, когда температура чуть спадет, многие начинают тянуться к холодильнику!

В разгар летней жары проще всего устраивать себе разгрузочные дни, проводимые на воде, фруктах, овощах, салатах.

Зато летом можно прекрасно похудеть. Фото: readok.info

Кроме того, стоит знать, что существуют продукты, которые «выводят» из организма лишнее тепло, тонизируют, освежают и бодрят. Именно такими чудодейственными блюдами хочется побаловать себя, когда на улице стоит жара.

Чтобы чувствовать себя легко и комфортно в летний знойный день, надо как можно меньше есть «утепляющих» и «высушивающих» блюд (жирное мясо, рыба, «тяжелые» овощи, острые блюда) и делать упор на те продукты, которые освежают наш организм.

1. Овощи и фрукты. Главными обладателями чудодейственных прохладительных качеств являются хорошо знакомые нам овощи и фрукты. Как никакая другая еда, они богаты водой, витаминами и минералами - в общем, теми веществами, которые наш организм в большом количестве теряет в жаркое время. Кроме того, содержащаяся в них клетчатка стимулирует работу кишечника и активно выводит всё ненужное, поэтому после овощей и фруктов мы чувствуем себя легко и свободно. Особенно хороши в этом плане огурцы, кабачки, помидоры и баклажаны, которые почти на 90% состоят из влаги. Попадая в наше тело, они не только снабжают его жидкостью, но и забирают лишнее тепло, работая внутри клеток, как кондиционер в офисе.

2. Белковые продукты. Однако питаться одними фруктами и овощами не стоит, любому организму, и особенно детскому, необходим животный белок. Искать его стоит в нежирном мясе и морепродуктах. Они помимо строительных аминокислот богаты калием, йодом, магнием и фтором, которые активно «уходят» вместе с потом. Если в жаркое время часто питаться кисломолочными продуктами, сыром, йогуртом и кефиром, можно помимо «охлаждающего» эффекта «бонусом» получить снижение веса, а кроме того ещё и заметно укрепить волосы и ногти и отбелить зубы. Дело в том, что в молочных продуктах содержится кальций, отвечающий в нашем организме за состояние прически и маникюра. Вот только усваивается он исключительно в присутствии витамина D, который образуется на солнышке, именно поэтому, лето – лучшее время для улучшения нашего внешнего вида!

3. Летние холодные супы. Почти все летние супчики делаются кислыми - окрошка на квасе или кефире, свекольник, щи из щавеля или шпината, гаспачо из помидоров. И это неслучайно - именно кислота раздражает вкусовые рецепторы во рту и вызывает повышенное слюноотделение, в результате чего жажда проходит, и зной не кажется таким изнуряющим.

И пусть тогда жаркое лето приносит только удовольствие!