2019-06-09T16:21:48+03:00
Политика

В Донецке рассказали о состоянии «Донбасс Арены» и о планах, которые на нее строят

Агрономы восстановили футбольное поле на стадионе - совсем скоро он сможет принимать гостей [фото, видео]
Никита МАКАРЕНКОВ
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Для подсева газона были закуплены новые семена той марки, которая необходимаДля подсева газона были закуплены новые семена той марки, которая необходимаФото: Никита МАКАРЕНКОВ
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«Донбасс Арену» называют жемчужиной Донецка. Этот стадион – один из символов Донбасса. Во время войны он тоже пострадал от обстрела с украинской стороны – было повреждено остекление.

Два года назад руководство Республики ввело на стадион внешнее управление Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Два года назад руководство Республики ввело на стадион внешнее управлениеФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Газон в норме Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Газон в нормеФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Время от времени в незалежной пытаются поднять тему нынешнего состояния стадиона. Журналисты и общественники рассказывают о том, как печален вид футбольного поля, за которым якобы никто не ухаживает. На самом же деле дела обстоят совсем по-другому.

Два года назад руководство Республики ввело на стадион внешнее управление. Он перешел под контроль Республиканского спортивного комплекса «Олимпийский». Специалисты занялись техническим состоянием «Донбасс Арены» и восстановлением футбольного поля.

В Донецке рассказали в каком сейчас состоянии «Донбасс Арены» и какие на нее строят планы.

«Комсомолка» пообщалась с директором «Олимпийского» Егором Фоменко. Руководитель спортивного комплекса провел обзорную экскурсию по стадиону и рассказал о нынешнем состоянии «жемчужины» Донецка.

- Сейчас поле находится в удовлетворительном состоянии. Для этого была проведена колоссальная работа всеми сотрудниками спортивного комплекса «Олимпийский» и агрономической службой, - говорит Егор Станиславович. – За полем ведется ежедневный уход. Каждый день производится полив и обработка от вредителей.

Егор Фоменко провел "Комсомолке" обзорную инструкцию Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Егор Фоменко провел "Комсомолке" обзорную инструкциюФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Этот стадион – один из символов Донбасса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Этот стадион – один из символов ДонбассаФото: Никита МАКАРЕНКОВ

заключен договор с лицензированной организацией, которая проводит техническое обследование объекта Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

заключен договор с лицензированной организацией, которая проводит техническое обследование объектаФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Для подсева газона были закуплены новые семена той марки, которая необходима. Сейчас благодаря стараниям специалистов футбольное поле выглядит значительно лучше, чем в позапрошлом году. Но на этом работа не заканчивается.

– Сейчас заключен договор с лицензированной организацией, которая проводит техническое обследование объекта, – продолжает Егор Станиславович. – После получения заключения о техническом состоянии стадиона можно будет говорить о сроках, когда «Донбасс Арена» сможет функционировать в нормальном режиме, принимать футбольные матчи и обеспечивать площадку для проведения крупных концертов. Стадион находится под постоянным контролем правительства.

заключен договор с лицензированной организацией, которая проводит техническое обследование объекта Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

заключен договор с лицензированной организацией, которая проводит техническое обследование объектаФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Скоро будет запущен фитнес-центр Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Скоро будет запущен фитнес-центрФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Фитнес-центр, который находится на втором уровне стадиона будет запущен Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Фитнес-центр, который находится на втором уровне стадиона будет запущенФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Еще руководитель «Олимпийского» рассказал «Комсомолке» о том, что в ближайшее время планируется запуск фитнес-центра, который находится на втором уровне стадиона.

- Общая площадь всех залов – две тысячи квадратов. Приблизительно через два месяца будем открывать эту зону. Сейчас плотно занимаемся всеми подготовительными вопросами.

Скоро на стадионе откроется фитнес-центр Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Скоро на стадионе откроется фитнес-центрФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Скоро на стадионе откроется фитнес-центр Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Скоро на стадионе откроется фитнес-центрФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Скоро на стадионе откроется фитнес-центр Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Скоро на стадионе откроется фитнес-центрФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Фитнес-центр «Донбасс Арены» оснащен современным тренажерным залом, студиями бокса и горнолыжного спорта, залами аэробики, пилатеса и восточных единоборств, солярием, сауной, комнатами спортивного и восстановительного массажа и детско зоной.

Скоро на стадионе откроется фитнес-центр Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Скоро на стадионе откроется фитнес-центрФото: Никита МАКАРЕНКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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