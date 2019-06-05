"Мы научились не чувствовать себя инвалидами и научим этому вас". Тяжело раненые бойцы ДНР объединились для помощи друг другу

Фотографии этих ребят в интернете потрясают. Красивые спортивные парни занимаются на тренажерах, улыбаются в камеру, нарочито брутально позируют, при этом у каждого тяжелое увечье – ампутация конечности. Свою группу они назвали «С.А.М.», указав, что окажут бесплатную посильную помощь бойцам после тяжёлых ранений. Еду на встречу с ребятами и по пути пытаюсь расшифровать: самостоятельные? Армия или Ампутация? Мужество? И не угадываю.

Спасти рядового ДНР

Встречаемся в спортзале батальона «Патриот». В сам зал в 2014 году не единожды были попадания. Окна забиты чем придется, над головой висит разорванная обшивка потолка, с которой весной и осенью течет. Несмотря на это, именно здесь мои собеседники ежедневно тренируются. Начинали с непродолжительных занятий, сейчас же тренировки доходят до двух часов.

Настоящие мужчины, которых даже ранения не сломили. Фото: архив группы "С.А.М."

- Свою группу мы назвали по заглавным буквам наших имен: Сергей, Алексей, Михаил, - смеется моим догадкам Сергей Семернин (позывной Хитрый), о судьбе которого я уже как-то рассказывала в «Комсомолке». – Идея родилась внезапно в дороге, мы решили объединить всех, кто получил ранения в этой войне, чтобы помогать друг другу, делиться опытом, поддерживать в тяжелых жизненных ситуациях. Тут кроется и другой смысл: только сам ты можешь заставить себя жить полноценно, не опуститься. Только сам и никто другой за тебя это не сделает.

- А вообще хотели назвать сначала нашу группу «Тринога», - хохочет его сослуживец Михаил с позывным Балу. А я уже не впервые удивляюсь чувству юмора у людей, на чью долю выпали непростые испытания. Такую иронию редко встретишь у здоровых и всем довольных обывателей. – Но решили, что не все поймут. Хотя часто общаемся с ранеными и заметили, что ребята не комплексуют, сами подшучивают над собой. Это помогает выжить и бороться.

В этот зал не единожды были попадания.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Настоящая инвалидность - не в отсутствии конечностей

А проблем хватает.

- Когда я получил ранение, у меня было два выхода. Либо комиссоваться и жить с семьей на пенсию 4200 рублей, а у меня жена и двое детей. Я получил ранение в боевых действиях, заметьте, - с отчаянием рассказывает Михаил. – Пусть товарищи депутаты и министры попробуют прожить на эту пенсию. Либо - отказываться от инвалидности и продолжать служить. Выбор очевиден! И хорошо, что нам пока идут навстречу и принимают на службу. Отдельная эпопея — это сбор справок для получения протеза. Я прихожу туда на костылях, мне дают перечень документов, собираю, приношу, а мне говорят: мы вам там забыли тогда сказать, а принесите-ка еще две справочки. Государственные службы работают ужасно, говорю, как есть. Я на костылях, мне передвигаться сложно, а меня гоняют.

Алексей (позывной Грин) остался без ноги еще в 2016 году, а сам момент травмы даже зафиксирован на камеру. Просто в нескольких метрах от него с камерой гоу-про шел сослуживец и момент, когда Алексей наступил на мину попал в объектив.

- Я был одним из первых, кто получил такую травму у нас в батальоне. Все думал – как дальше жить? – вспоминает парень. - Важно осознать, что это с тобой уже произошло, дороги назад нет. Нужно принять это. В том числе для этого было создано наше сообщество «С.А.М.», чтобы поддержать силу духа тех, кто получил тяжелые ранения. Если сам не чувствуешь себя инвалидом, то и люди тебя инвалидом воспринимать не будут. Некоторые отчаиваются, что мол, беспомощный стал, не нужный. Все это дудки, если снять с двуногого человека обувь, он тоже будет беспомощный, далеко не уйдет, а в городских условиях так и вообще ходить не сможет. По поводу ненужности — тоже не факт. Наоборот, именно в этот период количество людей, причастных к твоей жизни, увеличивается в геометрической прогрессии. Как правило, это участливые, отзывчивые люди. Круг общения увеличивается. Появляются новые интересы, которыми "заражают" новые знакомые. А настоящие инвалиды - это те обитатели планеты Земля, кто своей волей потеряли ум - алкоголики, наркоманы и прочие. Нет ничего страшнее, чем прогрессирующее разложение человека разумного. Это вот и есть настоящая инвалидность. Ведь не зря говорят: «мозгов нет, считай - калека".

Обстановка печальная, но она не мешает тренировкам.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Ограничений в подразделениях нет

Группу «С.А.М.» легко найти ВКонтакте и часто к ее организаторам обращаются раненые с целью просто пообщаться. Здесь-то их точно поймут! Бывает, что военные и сами выезжают к тяжело раненым. Никаких ограничений – кто где служил, где живет – для оказания помощи нет. Говорят, готовы помогать всем, даже раненым с ЛНР, если бы была такая возможность.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/713021" frameborder="0"></iframe> Раненые бойцы ДНР объединились в ассоциацию взаимопомощи "С.А.М.".Юлия АНДРИЕНКО

Жизнь научила на все смотреть философски. Фото: архив группы "С.А.М."

- Мы находим таких ребят, знакомимся, учим их жить с травмой, заниматься спортом, а еще узнаем, в чем они нуждаются и стараемся помочь. Благодаря нашему командованию, мы можем выделить им какие-то медикаменты, продукты. А кроме того, помочь с консультацией хирурга, терапевта, психолога и даже священника. Очень обидно и больно видеть, что те, кто встал в 2014 году за Республику, пошел воевать, получил ранения, сегодня никому не нужны. Я считаю этих людей героями! А их бросили, - в сердцах говорит Михаил. - У нас вешают мемориальные таблички, когда человека уже нет, а масса ребят живы и нуждаются в помощи. Почему-то считают, что мы, вот такие увечные, уже не нужны. Это неверно, мы и безногие дадим форы любому здоровому. Почему-то у нас до сих пор не создан единый реабилитационный центр, я так и не смог найти управление по делам военнослужащим. Юридически эти структуры есть, а фактически нет. Где они, если мы их не нашли? Поэтому помогаем нуждающимся собственными силами. Мы самые обычные ребята, не миллионеры, просто мы через многое прошли и теперь хотим помочь другим парням, пока у нас в должной мере не работает программа государственной помощи.

Нужен современный спортзал

В принципе, просят военные не о многом.

- Пусть поначалу это будет не реабилитационный центр, а просторный, теплый и современный спортзал, оснащенный всеми необходимыми тренажерами, чтобы в нем можно было заниматься. Это не такие уж большие капиталовложения, - Сергей обводит глазами печальную обстановку спортзала. – Понимаете, здесь воинская часть, сюда нельзя собирать народ. Но можно было бы оборудовать такой зал в городе. Там мы могли бы не только спортом заниматься, но и общаться, обсуждать какие-то насущные проблемы. Мне кажется это вполне решаемым вопросом. У нас шестой год война, пацаны здоровье свое положили и, мне кажется, они заслуживают быть услышанными.

Недавно парни проведывали своего сослуживца с позывным Доктор. Он, будучи врачом-реаниматологом, пошел служить в армию ДНР. Как раз находился в блиндаже, когда с позиций ВСУ мина, бревном ему перебило таз, сейчас пошли осложнения, была операция в Москве, но нужна еще одна. Ребята оказали ему помощь продуктами, не оставили без внимания, объявили сбор денег на операцию и уже собрали некоторую сумму. И это только один из множества случаев, когда помощь «С.А.М.» пришла оперативно.

- Товарищи чиновники, хочется обратиться к вам, - говорит с горечью Михаил. – Если сейчас, не дай бог, с украинской стороны опять полетят снаряды, как в 2014 году, защищать народ Республики будем мы. А ваша задача, коль вы уж заняли мягкие кресла, обеспечить нормальную жизнь для тех, кто и вас, в том числе, прикрывает собою. И этим должен заниматься не один какой-то отдел, а вся власть.

Вся помощь раненым оказывается бесплатно. Так же бойцы будут рады любой помощи от волонтеров и добровольцев.

- А на прощание хочу немного позитива внести. Ведь чувство юмора — это своеобразное лекарство в борьбе за право жить, оно еще никому не вредило, - улыбается Сергей. - В чем наше преимущество? Ну нога, а у кого и две не мерзнет и не мокнет, протезом можно за ухом почесать, нет плоскостопия. А еще протез можно использовать для заначки—прятать там коньячок во фляжке, ну или просто воду носить. Можно модернизироваться —привинтить к нему радио, колонки, какую-то иную мелкую и нужную технику. Главное, не переусердствовать и людей не испугать. Один товарищ поднялся на Эверест, дошел-таки, а все почему - ног не было, мерзнуть нечему было. Поэтому всем раненым хочу сказать, чтобы вы не опускали ни рук, ни ног, держали хвост пистолетом и помнили, что все хорошо. Заражайтесь жаждой жизни, учитесь смотреть на жизнь с чувством юмора, даже там, где это кажется невозможным.

И здесь есть чему поучиться даже здоровому человеку.

Контакты сообщества «С.А.М.»: https://vk.com/sergeialekseimihail