2019-06-04T09:30:27+03:00
Политика

Кучма на переговорах по Донбассу в Минске ничего не изменит, если не поменяется позиция Киева

Так в ДНР и ЛНР отреагировали на возвращение Леонида Кучмы в качестве полпреда Украины в Контактной группе
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Леонид Кучма, несмотря на преклонный возраст, согласился вернуться на переговоры в Минск. Фото: dpchas.com.uaЛеонид Кучма, несмотря на преклонный возраст, согласился вернуться на переговоры в Минск. Фото: dpchas.com.ua
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3 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил полномочным представителем Киева в Контактной группе Леонида Кучму, который уже занимал эту должность с 2014 по 2018 годы.

- Назначение Леонида Кучмы – это свидетельство того, что изменений переговорных позиций Киева в Минском процессе не предвидится. Леонид Данилович является опытным переговорщиком с большим стажем, однако он уже был полпредом Украины, — прокомментировала министр иностранных дел ДНР, полномочный представитель Республики в Минске Наталья Никонорова. - Возвращение Кучмы не вызовет подвижек по имплементации Киевом взятых на себя обязательств.

Такого же мнения придерживается и коллега Никоноровой - министр иностранных дел ЛНР уполномоченный представитель Республики на переговорах в белорусской столице Владислав Дейнего.

- Пока общая риторика Украины явно свидетельствует об отсутствии желания добиваться прогресса на Минских переговорах, поэтому, я думаю, назначение Кучмы здесь ничего не изменит до тех пор, пока не изменится позиция Украины, - подчеркнул Дейнего.

Вчера же стало известно, что представителем Украины в гуманитарной подгруппе в Минске будет бывшая омбудсмен Валерия Лутковская.

Напомним, осенью 2018 года Леонид Кучма после того, как ему исполнилось 80 лет, заявил о решении покинуть Контактную группу – «по возрасту». После чего представителем Киева стал бывший премьер-министр и экс-министр обороны Украины Евгений Марчук. После победы на президентских выборах на Украине Зеленского Марчук, а также представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко подали в отставку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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