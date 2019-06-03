Донбасский рок: детский хор музыкальной школы Луганска исполнил «Рамштайн»

Музыкальной школе эстетического воспитания №1 Луганска в следующем году исполнится 100 лет. Но задор ее педагогов и стремление к экспериментам самые что ни на есть молодежные. Воспитанники школы исполняют не только классический репертуар, но и мировые рок-хиты. Меня потрясло видео их выступления на отчетном концерте. Строгие парни и девушки, одетые подчеркнуто сдержанно, исполняют один из хитов «Rammstein» под аккомпанемент фортепиано. И мне их версия понравилась даже больше, чем первоисточник. «Комсомолка» не могла пройти мимо и связалась с одним из педагогов школы.

- Без ложной скромности скажу, что наша школа первая не только по номеру, - говорит Алексей Поляков – заведующий эстрадным отделом школы, преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер и руководитель эстрадного ансамбля. – На нашем счету большое количество знаменитых выпускников, которые работают по всему миру. У нас замечательный директор - Галина Великохатская, а весь педагогический коллектив стремится к разнообразию музыкальной палитры. Вместе с классикой, произведениями эпохи Барокко, советской эстрадой мы исполняем мировые рок-хиты. К слову, с «Rammstein» мы далеко не первопроходцы, песни этой группы исполнялись другими коллективами и раньше, что касается нашей школы, то тут уже звучали композиции Виктора Цоя, группы «Nirvana», ария из рок-оперы «Ииисус Христос – суперзвезда».

- Как родилась идея включить в репертуар хора композицию «Rammstein»? – спрашиваю Алексея.

- Я большой поклонник этой группы уже очень давно, - признался Алексей. – Многие ее песни являются мировыми хитами. А сама группа эпатажная и харизматичная. Поэтому, когда предложил руководителю хора Екатерине Эпингер исполнить «Rammstein» нашим хором, то встретил понимание. Мы всегда стараемся найти, чем заинтересовать детей, чтобы занятия не были сухими и скучными. Ну а об участниках хора и речи нет! Они эту идею горячо поддержали.

И началась подготовка – вычитка текста на немецком языке вместе с педагогами и руководителем хора, репетиции по голосам. А основной состав хора – это 15-летняя молодежь! Можно только восхититься их настойчивости и трудолюбию.

Успех на выступлении был полный. К 100-летию школы ее педагоги обещают удивить интересной программой, на которую, кроме прочего, пригласят знаменитых выпускников прошлых лет. А в репертуар хора добавят композиции Майкла Джексона, группы «Pink Floyd» и других.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="3840" height="2160" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/712525" frameborder="0"></iframe> Рок по-лугански звучит весьма убедительно.! другой источник

- Война, а вы о музыке, - иронизирую я. – Скажите, есть кого обучать? Ученики не разъехались?

- Как только прекратились активные боевые действия в самом Луганске, школа сразу приступила к работе, - говорит Алексей. – Детей меньше не стало. Сейчас у нас столько же учеников, сколько и до войны. Удивительно, но даже в 2014 году пришло обучаться музыке много детей. Родители говорят, что так они искали, чем отвлечься от войны. И это замечательно! Я считаю, мы не имеем права унывать, ведь на нас смотрят дети, потому мы должны максимально хорошо делать свою работу там, где мы живем. Не ждать идеальных условий.

Сам Алексей Поляков вместе с заслуженным артистом ЛНР Сергеем Чуйковым выступал не только в Луганске, но и в филармонии Донецка с программой «Я сегодня смеюсь над собою» по творчеству Вертинского. Дончанам она запомнилась мощной энергетикой. Кроме Донецка и Луганска, эта же программа звучала в других городах ДНР и ЛНР, а еще в Сургуте и Белгороде.

- Очень хочется осенью возобновить эту программу, еще раз приехать к вам в Донецк, где нам очень понравились и зал, и публика, и сам город. «Комсомолку» пригласим в числе первых, - пообещал на прощание Алексей.