Сколько стоит в Донецке очередь за российским паспортом

Ажиотаж за российскими паспортами в Республике продолжаются. В очередях за паспортами пьют карвалол, а тем, кто хочет побыстрее и без мучений получить долгожданный документ, предлагают «купить очередь» за три тысячи рублей.

- Если найду, кто за меня постоит – обязательно куплю, - говорит «КП» дончанка Марина. – Слышала, что так зарабатывают пенсионеры, у которых здоровье позволяет. Но я пока такого человека не нашла – все мои знакомые еле ходят. А я работаю медсестрой, у нас нехватка сотрудников и подменить меня некому. Моя знакомая говорит, что могут помочь юристы – правильно отсерокопировать документы и по доверенности подать их в Миграционную службу. Но, думаю, очередь мне обойдется дешевле.

Много вопросов по поводу очередей не только у занятых на работе граждан Республики, но и у инвалидов. В Миграционной службе по этому поводу разъясняют:

«Документы для оформления или замены паспортов гражданам, признанным судом ограниченно дееспособными или недееспособными, оформляются на основании заявления попечителя или опекуна..

Граждане, находящиеся в домах-интернатах для инвалидов, ветеранов, одиноких и престарелых, гостиницах-приютах и других учреждениях социального обслуживания, вправе предоставлять вышеуказанные документы должностным лицам этих учреждений.

Должностные лица учреждений социального обслуживания в трехдневный срок предоставляют переданные гражданами документы, заявление и личные фотографии в территориальные подразделения Миграционной службы для оформления паспорта. В свою очередь, руководитель территориального подразделения Миграционной службы организовывает фотографирование заявителя по месту его нахождения с выездом сотрудников аппарата».