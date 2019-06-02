«Сегодня нас убивают по приказу кровавого президента Зеленского»: В дом жительницы Ясиноватой залетел 30 миллиметровый боеприпас

31 мая около 15:00 в дом жительницы Ясиноватой залетел 30 миллиметровый бронебойный трассирующийся боеприпас.

- К нам влетел вот такой снаряд, - написала женщина в соцсети, прикрепив фото патрона. - Он пробил стену. Прошил насквозь шкаф, пролетел сквозь ящик с елочными игрушками и упал на ковер посреди комнаты. Соседка говорит, что такой же к ним в прошлом году залетал в окно.

Пуля пробила стену и шкаф насквозь. Фото: vk.com/В Макеевке

Жительница Ясиноватой рассказывает, что из-за постоянных обстрелов нередко приходится пережидать опасность в подъездах и подвалах.

- Если вы считаете, что нас обстреливают «российские террористы», «наемники» и «местные сепары», то мы вот что вам скажем: это - украинская армия и добровольческие батальоны. По звуку очевидно - что, когда и куда летит. Сегодня нас убивают по приказу кровавого президента Зеленского! – сказала она.

Женщина задается вопросом: что еще должно произойти, чтоб люди проснулись и увидели эту страшную реальность?

- Сколько людей должно погибнуть, чтобы мировое сообщество увидело всю глубину трагедии на Донбассе? Кто остановит эту бессмысленную и непонятную никому войну? – написала женщина.