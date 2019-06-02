Легенда светского спорта: Юбилей Виталия Старухина в Донецке отметят футбольными посиделками в парке Щербакова

Виталий Старухин больше, чем просто футболист. Он был кумиром мальчишек. Они на полном серьезе считали, что масштабы форварда «Шахтера» вполне соизмеримы с самим Пеле. Стадион наградил Старухина трогательным прозвищем Бабуся. Это был яркий случай, когда игрок становится народным героем.

Один из лучших форвардов футбольного клуба «Шахтер» Виталий Старухин был родом из столицы Белоруссии. Его отец-фронтовик, партизанивший в отряде первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Белоруссии Петра Машерова, после войны стал политработником. Мать будущего футболиста работала на маргариновом заводе.

Сам Виталий закончил детскую спортивную школу минского «Динамо», но в дублирующий состав футбольного клуба не подошел. Оно и не мудрено: сначала тренеры обучали его на голкипера, затем – на полузащитника. Дар эффективного нападающего у Старухина они открыли перед самим выпуском.

Виталия призвали в ряды советской армии: два года он играл в армейском спортивном клубе «Одесса». Затем стал выступать за команду «Строитель» в Полтаве, его звали в Запорожье, Днепропетровск, Симферополь, Киев, Луганск.

Виталий Старухин и Юрий Дегтярев. Фото: из архива Вячеслава Шарафутдинова

Появление Старухина в донецком «Шахтере» в 1972 году напоминает детектив. Годом ранее оранжево-черные вылетели из Высшей лиги. Возвращать команду доверили молодому амбициозному тренеру Олегу Базилевичу.

В те годы такого понятия, как «трансфер», не существовало. Советский футболист не мог быть предметом товарно-денежных отношений. За год до того из Полтавы в Донецк переехал Александр Васин. Отпускать еще одного талантливого форварда «Строитель» не хотел ни в какую, поэтому «Шахтеру» пришлось похитить Старухина из Полтавы. Переговорщики поступили очень хитро - для начала заручились согласием жены Виталия Ларисы. «Донбасс, - сказала она. – Это надежно». Тут уж Старухину отступать было некуда, и под покровом ночи он сбежал с базы «Строителя», сев в специально приготовленный «рафик».

НАЧАЛО ЭРЫ «ШАХТЕРА»

- Виталия не могли заявить на матчи - ему пришлось выходить на поле в дублирующем составе команды, находившейся в Первой лиге, под чужой фамилией, - комментирует «КП» президент Федерации футбола Донецка Виктор Звягинцев, игравший в «Шахтере» центральным защитником со Старухиным в 1973-1980 годах. - Его объявляли Малышевым и не только. Когда это раскрылось, во всех играх, где играл Виталий, «Шахтеру» засчитали поражение.

Виталий Старухин был кумиром мальчишек. Фото: из архива Вячеслава Шарафутдинова

Первый же официальный дебют Старухина в составе «Шахтера» состоялся в матче чемпионата СССР 7 апреля 1973 года. Тогда фамилия Старухин впервые зажглась на табло донецкого стадиона «Шахтер».

1973-й считается началом эры «Шахтера».

- Опытному нападающему Виктору Прокопенко пришлось вернуться в «Черноморец», поскольку Виталий Старухин его превзошел, - рассказал «КП» пресс-атташе «Шахтера» с 1995 по 2001 год Вячеслав Шарафутдинов.

Донецкая команда тех времен напоминала «Манчестер Юнайтед». «Оранжево-черные» заиграли, как знаменитый английский клуб, в атакующий футбол с большим количеством навесов с флангов (пасов по воздуху).

ЗАБИВАЛ ХИТРОСТЬЮ

В чемпионате 1979 года Виталий Старухин наколотил 26 голов, став лучшим бомбардиром СССР.

- Его дело было забивать, и забивал он очень много, - рассказывает Виктор Звягинцев. - Немало и отдавал голевых передач. Парень был артистичный, юморной. Мог затеять беседу прямо на футбольном поле. Защитник начинал прислушиваться, открывал рот. Потом глядь, мяч уже в сетке, а Старухин убежал.

- Коронным ударом Виталия был удар головой, - подключился к беседе вратарь «Шахтера» Юрий Дегтярев, игравший в команде с 1964 по 1983 год. - Защитники не могли обыграть его вверху – он умел опередить. В прыжке Старухин видел все, включая движение вратаря. И мог в последнюю долю секунды так выкрутить голову, что ловить было бесполезно.

Дончане узнавали Виталия Сиарухина на улице, останавливали поговорить. У фанатов футбольного клуба «Шахтер» была традиция посмотреть, как любимая команда перед очередным матчем у главного входа на стадион выходит из автобуса.

- Болельщики всегда ждали, когда появится Старухин, - вспоминает Виктор Звягинцев. – «Ууууу-у-у!!!» было слышно даже на мосту через первый городской пруд в парке Щербакова.

НАЗНАЧИЛИ ДЕТСКИМ ТРЕНЕРОМ

Оказавшись на вершине свое футбольной славы в 30-летнем возрасте, Виталий Старухин говорил, что намерен оставаться в игре до 35 лет, и это совсем не выглядело бравадой: серьезные травмы, слава Богу, обходили его стороной. Однако до установленного самому себе срока не дотянул: в «Шахтере» был взять «курс на омоложение», и уже летом 81-го от услуг лучшего в истории клуба форварда отказались.

В августе 1980 года Старухин был назначен тренером детской школы «Шахтера» и проработал на этом посту полтора десятка лет, сделав два выпуска. Наиболее известные его ученики – игравший в донецкой команде полузащитник Кривенцов, защитник Коваль (играл в софийском «Левски»), вратарь ФК «Ростсельмаш» Савченко.

НАРОДНОГО ЛЮБИМЦА НЕ СТАЛО ВНЕЗАПНО

Во второй половине 90-х Старухины продали квартиру в Донецке, а себе купили дом в Пантелеймоновке. На двадцати сотках у них был огород и домашнее хозяйство. При этом про Донецк не забывали - иногда приезжали в столицу шахтерского края к вышедшей замуж дочери, к друзьям. А еще Виталий Старухин приезжал на некоторые игры донецкого «Шахтера», за который продолжал болеть всей душой. Иногда он и сам выходил на поле. Так было, например, 6 июня 1999 года, в день его 50-летия, когда «Шахтер» устроил для него большой праздник, собравший десятки тысяч болельщиков. Со стадиона растроганный всеобщим вниманием Старухин уехал на подаренной ему белоснежной «тойоте».

Но ездил наш герой на иномарке недолго - 9 августа 2000 года его не стало. Буквально за два месяца до этого ему исполнился 51 год.

Друзья знали, что Старухину врачи поставили диагноз рак легких, но не могли затащить его в больницу. Домашним стоило немалых трудов уговорить Виталия Владимировича лечь в лечебное учреждение. Его сердце остановилось внезапно в реанимации.

Это стало ударом для футбольного Донецка. Нынешней весной в восемнадцатый раз в столице ДНР прошел турнир, посвященный памяти легендарного игрока «Шахтера» Виталия Старухина. В нем победила команда МВД «Гвардеец» (Донецк).

ТОП от Шарафутдинова

Вячеслав Шарафутдинов. Фото из его архива

Три самых красивых гола Старухина

За свою блистательную карьеру Виталий Старухин забил больше ста голов. О трех наиболее красивых «Комсомолке» рассказал пресс-атташе ФК «Шахтер» с 1995 по 2001 год Вячеслав Шарафутдинов.

- Один из голов, которые у меня перед глазами, Старухин забил головой с линии штрафной (16 метров), – говорит Вячеслав Викторович. - Мяч от перекладины попал в ворота! Вратарь сборной СССР Владимир Астаповский - здоровый мужик просто руками развел. Угловой удар на стадионе «Шахтер» в августе 1973 года, когда «оранжево-черные» принимали московский ЦСК, выполнил капитан команды Анатолий Коньков.

Второй гол больше юмористический. Штрафной удар исполнял игрок «Шахтера» Михаил Соколовский на стадионе «Локомотив» (ворота к гостинице «Шахтер») 2 мая 1979 года.

- Вратарь поставил большую стенку, потому что Соколовский мастер, - рассказывает Шарафутдинов. - Все были уверены, что бить будет Соколовский (он стоял в девяти метрах от линии штрафной). Михаил Григорьевич разогнался, а Бабуся тынь по мячу «черпаком» и он через стенку, никого не зацепив, оказался в воротах. Я у Соколовского спрашивал, а что если б он не забил. «Убил бы прямо на поле», - пошутил он.

Третий гол памятен Шарафутдинову тем, что Старухин забил его одному из лучших клубов Европы - на то время обладателю Кубка УЕФА - итальянскому «Ювентусу».

– 8 декабря 1976 года на стадионе «Шахтер» в Донецке «горняки» начали бурно с атак, - вспоминает он. - Полузащитник Валерий Шевелюк ударил издали - мяч попал в спину Виталию Старухину, перелетел и оказался в воротах. Шевелюк обижался, утверждая что это он забил. На что Виталий Владимирович парировал: «Это только благодаря моей пятой точке».