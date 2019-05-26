«Батя, сколько сил ты отдал, чтоб мы стали людьми?» Луганчанин посвятил песню Александру Захарченко

В сети начал набирать популярность клип Романа Разума на песню, которую он посвятил Александру Захарченко. Называется она - «Батя». Так Первого Главу Республику называли многие.

- Придумал грустную песню «Батя». Посвятил её Александру Захарченко. Эта будет первая песня нового альбома. Светлая память легендарному командиру! – написал лидер ансамбля «Новороссия» из Луганской Народной Республики на своей странице в социальной сети.

Жители Донбасса тут же стали писать отклики.

- Супер! Прямо в точку. Роман, спасибо за твои песни. Ребята, здоровья вам и удачи, спасибо вам за ваши песни! – написала дончанка Елена Николаева.

- Вечная память первому Главе Республики - Александру Владимировичу Захарченко, - прокомментировал Андрей Иванов. - Его нет, но, память вечна!

Таких откликов – сотни.

Роман Разум рассказал «Комсомолке» о том, как родилась эта песня.

- Я давно думал написать что-то посвященное конкретно Захарченко. Это большой человек, легендарная личность. Люди интересовались у меня: когда же я это сделаю? – говорит лидер ансамбля «Новороссия». - Текст я написал после поездки в Донецк. На поминальный день я попал на кладбище к могиле Захарченко. По пути обратно я писал текст в телефоне. Аранжировку не делал. Просто спел под гитару в микрофон. От души. Когда она войдет в альбом, мы ее, скорее всего, обыграем.