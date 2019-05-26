В балке Горькая расцвел цветок времен Ледникового периода

Амвросиевский район. Урочище балка Горькая. В этом заповедном месте особенно красиво весной. Природа предстает во всем многообразии красок. Живописные разноцветные поляны, мириады бабочек и щебет птиц. Среди всего этого великолепия выделяется уникальный цветок, ровесник динозавров - эремурус представительный. В пределах Донецкой Народной Республики он встречается только в этом месте.

- Его ареал разорван. Он еще растет в Крыму, на Кавказе и в Средней Азии по ту сторону Каспийского моря еще небольшой фрагментик, - рассказывает заведующий отделом природной флоры и заповедного дела Донецкого ботанического сада, профессор Владимир Остапко. - И у нас здесь, в Донбассе, под Амвросиевкой как раз в балке Горькой эта популяция была обнаружена в свое время и взята под охрану. Памятник природы государственного значения, который был организован еще при Советском Союзе. То есть, достаточно высокого статуса из-за популяции эремуруса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/711060" frameborder="0"></iframe> расцвел цветок времен Ледникового периода.Елена ШИНКАРЕНКО

Эремурус представительный в народе еще называют лисий хвост. Это красивое декоративное растение, которое можно выращивать в городе для озеленения. Он устойчив, легко размножается и семенами и вегетативно. Это растение очень полезное и оно занесено в Красную Книгу.

- Листья молодые можно есть. Корни - там клейкие такие вещества, которые тоже обладают и лекарственными свойствами, и съедобными. Ну, местное население печет их, и тоже употребляет в пищу, - говорит Владимир Остапко. - И я знаю, что еще на заре космической эры, из этого вида эремуруса что-то там получали, какие-то вещества для изготовления техники космической, клей или еще что-то такое изготавливали.

В заповеднике - разнообразие цветовФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Обследование балки Горькой показали, что здесь произрастает целый комплекс других интересных видов эндемичных, реликтовых растений. Всего порядка 300 видов цветковых растений, среди которых много редких, занесенных в Красную Книгу. Но ученые говорят, что остается еще много неизученного.

- Каждая поездка всегда приносит свои плоды, - говорит профессор. - Сколько бы раз не посещал какое-то место, природное урочище и т.д., почти всегда находишь какой-то новый вид, который в этом месте не находил. Мы ведем учет, составляем списки, периодически проверяем, смотрим. Это динамика. За десятки лет что-то зарастает кустарником, где-то лес пропал, вместо него что растет.

Эремурус в ДНР можно встретить только в Амвросиевском районеФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Вблизи Амвросиевки есть еще одно уникальное место, которое также находится под охраной - это урочище Пристинское. Этот заказник местного значения был создан для охраны лекарственных растений еще в 70-е годы прошлого века.

- Здесь и реликтовые виды сохранились, и молодые виды есть, которые недавно образовались. В целом, в урочище нами зафиксировано порядка 350 растений, - говорит Владимир Остапко. - Здесь есть и степные виды растений каменистых мест, и виды лесные. Потому что в овражках остатки естественных байрачных дубовых лесов.

На обнажениях мергелевых пород растет пырей меловой. Этого растения больше нет нигде в мире. Здесь ученые обнаружили 4 вида ковыля. Все они занесены в Красную книгу. Цветение ковыля - необычайно красивое явление. Кажется, будто от соприкосновения с воздушным потоком ковыль, поблескивая на солнце, исполняет музыку ветра.

- Это очень интересное и важное место для охраны, - считает Владимир Остапко. - Здесь южная граница полыни беловойлочной. Она растет от Волги до Дона и идет к Северскому Донцу. У нас в этом урочище популяция полыни этой хорошая. Также мне здесь удалось найти и описать подмаренник донецкий -тоже новый вид, очень редкий. Здесь его классическое место. Кроме того, у нас растет самый богатый комплекс ластовней. Я занимался систематикой ластовней. Описан ряд новых видов, в том числе отсюда.

Ученые считают, что урочище Пристинское заслуживает повышения статуса его природоохранной ценности. Оно будет показательным объектом и ценным местом, где сохраняется генофонд уникальной природной флоры Донбасса.