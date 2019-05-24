«Украинский БТР намеренно столкнул мою машину в кювет». Водитель микроавтобуса рассказал подробности ДТП

На трассе-Константиновка-Волноваха произошло ДТП с участием микроавтобуса и колонны военной украинской техники. О подробностях происшествия на горячую линию министерства внутренних дел ЛНР рассказал водитель бусика.

- Колонна военной техники из девяти БТР-80 и транспортера КТ-Л шла по центру дороги, оставляя опасный узкий участок для обгона. При совершении маневра обгона, меня намеренно прижали к краю встречной полосы одним из БТР-80, вследствие чего я съехал в кювет и врезался в дерево, - рассказал мужчина.

Мужчина добавил, что к месту, где он врезался в дерево, подошел старший колонны, представившийся старшим лейтенантом Переходченко.

- Командир колонны вел себя агрессивно, пытался обвинить в нарушении правил дорожного движения пострадавшего гражданина, советовал не лезть и не связываться с командованием 74 орб, которому принадлежит техника. В итоге колонна продолжила движение, не оказав помощи пострадавшим и не вызвав сотрудников полиции, - сказал он.

Водитель микроавтобуса сообщил правоохранителям Республики, что находившиеся в микроавтобусе его родственники получили травмы различной тяжести.

- Мы написали множество заявлений в полицию, включая высшее руководство МВД, а также обращения к командиру батальона подполковнику Беличко. На мои обращения и заявления не последовало никакой реакции, они бездействуют и не открывает дело, - пожаловался мужчина.