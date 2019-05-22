Переночевать за еду не хотите? Получение паспорта РФ в ДНР обрастает новыми услугами

Ажиотаж вокруг подачи документов на российский паспорт в ДНР продолжается. Всего принимают документы 33 отдела Миграционной службы. И в Республике уже более двух тысяч счастливчиков, которым удалось пробиться сквозь строгие бюрократические препоны и сдать пакет документов.

В правоохранительных органах прогнозировали рост числа мошенников вокруг этого процесса. Еще в самом начале в очередях говорили, что за 5 тысяч рублей, можно эту многомесячную очередь обойти.

- За эти деньги вас благополучно кинут, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. – По паспортам услуги «под ключ» нет и этого не допустят.

Тем временем, некоторые юридические фирмы в Донецке уже начали оказывать помощь в ксерокопировании (чтоб поля были правильными, и количество листов верное). Берут не дорого – от пары сотен и выше, в зависимости от сложности. Восстановление документа будет стоить дороже. Особенно много неточностей находится в документах, выданных при Украине (свидетельства о смерти, смене фамилии и т.д.).

- При Советском Союзе более скурпулезно подходили к этому, - говорит марина, которая сдавала документы на паспорт ДНР, и ее «завернули». – В очередях больше всего возмущаются тем, что для получения российского паспорта нужно получать паспорт ДНР. Не лучше ли было просто брать справку с места жительства, что живу в ДНР? Так российские паспорта мы получили бы быстрее!

Но очередям отчасти рады те, кто занимается ксерокопиями (не успевают бумагу подвозить), заправщики картриджей (буквально очереди от тех, кто делает бизнес на ксероксах), продавцы близлежащих магазинчиков (кофе, пирожки, вода – на улет). И, конечно, бабушки.

Одна такая сухонькая старушка подошла при мне к очереди возле миграционки на ул. Любавина и скромно предложила переночевать женщине лет 60 – ти. Да, вид у этой женщины был не очень: интеллегнтная, скромно одетая, но уставшая до такой степени, что было заметно: вот – вот расплачется!

- А сколько за ночь возьмете? - тихо спросила женщина.

- Да сколько дашь, милая, - так же тихо ответила бабушка. – Вчера Светлана Михайловна ночевала, чтоб в пол – четвертого уже выйти в очередь. В это время уже не ловят (За нарушение комендантского часа – ред.). Так она мне просто десяток яичек дала, булочку, молоко… И сметаны даже купила! Хоть я и не просила.