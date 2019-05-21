Старший сын Олега Мамиева Заур: Война сильно изменила отца

Сегодня в Донецке установили памятник герою ДНР Олегу Мамиеву. На открытии присутствовала его семья. В том числе и старший сын, который согласился побеседовать с «Комсомолкой»

Сегодня в Донецке установили памятник герою ДНР Олегу Мамиеву. На открытии присутствовала его семья. В том числе и старший сын, который согласился побеседовать с «Комсомолкой»

- Заур, каким отцом был Мамай?

- Сколько я его помню, он был скорее братом, чем отцом. Когда ушел на войну сильно изменился и стал больше отцом. Раньше я мог с ним шутить и все, что хочешь сказать. А на войне он стал очень строгим. Война сильно его изменила. Я горжусь своим отцом. И мне очень приятно, что в Донецкой Народной Республике его не забывают.

Семья Мамая - старший сын Заур, вдова и младший сын. Фото: oddr.info

- Что отец рассказывал о войне?

- Он никогда не рассказывал. Когда у нас была война, я был ребенком, не понимал, что происходит, что существует какая-то опасность. Когда отец приехал в Донбасс, мне было уже 17. Он по-прежнему не рассказывал, но я приехал к нему и все видел.

- ТЫ помнишь последний разговор с отцом?

- Шестнадцатого мая. Он когда на войну уехал, времени мало было, он со мной по телефону не разговаривал. А в тот день, за день до гибели мы разговаривали. Одну минуту пятьдесят семь секунд. Он должен был приехать в Осетию на день рождения моего брата. Он сказал, что сможет приехать, ты будешь за старшего, объяснил, почему не сможет приехать. Я сказал – хорошо. А потом, 17 мая приехал домой после работы и мне сообщили. Мне его очень сильно не хватает. Сначала совсем трудно было. А сейчас я понял, что нельзя руки опускать. Я остался за старшего. На мне много ответственности. Стараюсь всеми силами.