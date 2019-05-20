2019-05-20T15:19:41+03:00
Политика

Реакция Донбасса на коронацию Зеленского: Пойду, новый запас воды в подвал отнесу. Опять о мире говорят!

Избранный президент обратился к жителям юго–востока на русском, но это оставило их равнодушными
Никита МАКАРЕНКОВОльга ГАЛЬСКАЯ
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Среди дончан есть люди, которые интересовались Зеленским как успешным актером и шоуменом, но как политик он им не интересен. Фото: ru.krymr.comСреди дончан есть люди, которые интересовались Зеленским как успешным актером и шоуменом, но как политик он им не интересен. Фото: ru.krymr.com
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Среди жителей Донбасса инаугурация Зеленского ни приязни, ни антипатии особой не взывала.

- В Киеве шоу, а у нас одна задача – российские паспорта, - говорит домохозяйка Татьяна. Она наблюдает церемонию через интернет. Картинка то и дело замирает - Республиканский оператор «Феникс» в прифронтовых районах скоростью соединения не балует. Но Татьяна заметила знак – слетели его президентские корочки.

- Это как закрытая перед носом дверь, или упавший в обморок солдат, - говорит женщина. - Зеленский думает, что сможет вернуть Донбасс в состав Украины, тем, что несколько слов Донецку и Луганску сказал на русском. Поздно, батенька!

Студент Владимир об инаугурации слышал, но смотреть ее не планировал . То ли дело дебаты! Тогда он с друзьями запасались попкорном и готовились «увидеть огонь от комика».

Среди дончан есть люди, которые интересовались Зеленским как успешным актером и шоуменом, но как политик он им не интересен.

В целом, у жителей Донбасса прохладное отношение к тому, что происходит в Киеве. Все привыкли терпеть разные неудобства от украинских властей - очереди на пунктах въезда-выезда, бесконечные проверки пенсионеров с лишением пенсий тех, кто их не прошел, смерти стариков по пути в незалежную, хамство солдат и чиновников с той стороны.

Главная тема для разговоров простых жителей сейчас - получение российских паспортов. И день инаугурации не исключение. Идут долгие обсуждения о работе в России, пенсиях, соцвыплатах. Очередь записавшихся на прием в миграционные службы уже превысила июнь. До Зеленского с его речами ли тут?

- Как бы Зеленский не старался отвоевать территории Республик Донбасса – у него это не получится, – говорит выпускник Донецкого национального университета Артем Березовский. – На инаугурации он сказал, что готов на все ради мира, но оговорился – не теряя наши территории. Но мы давно не их территория! И Порошенко, если помните, тоже о мире говорил!

- Пойду, новый запас воды в подвал отнесу, - сказал «КП» пенсионер с прифронтового Октябрьского Петрович во время инаугурации. – О мире опять говорить начали!

ИСТОЧНИК KP.RU

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