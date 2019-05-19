Юлия Чичерина в Донецке: Я счастлива чувствовать себя причастной к армии ДНР

Рок-певица Юлия Чичерина, которую дончане давно окрестили народной, выступила в Донбассе. Она побывала во всех уголках Республики. Энергии Юли остается только удивляться. За последние три дня она выступила в Пантелеймоновке, Саханке, Новоазовске, Ясиноватой (дважды - на машиностроительном заводе и в ДК), а также в реабилитационном центре в Петровском районе Донецка.

Директор ЯМЗ Владимир Трубчанин благодарит Юлю за выступление. Фото: архив Юлии Чичериной

Везде Юлю сопровождала верный пес Рекс Мур, уже привыкший к своей беспокойной хозяйке.

Рекс Мур давно привык к беспокойной хозяйке. Фото: архив Юлии Чичериной

- Юля делает самое главное - поддерживает людей морально. Это очень важно и дорогого стоит. Да, пожалуй, это самое главное - ведь со всем можно справиться, если не вешать нос, - рассказал «Комсомолке» о своих впечатлениях после концерта пациент госпиталя Влад Филин. Парень получил тяжелую травму в этой войне и уверенно идет на поправку. - Она пела вживую, без всяких микрофонов и фонограмм. Очень эмоционально. Живо. Ярко. Без фальши, от души. Как сказал один человек, Юля оказалась мужиком намного большим, чем многие биологические. Она непосредственная, совсем не зазвездившаяся и очень открытая. Хрупкая женщина потрясающей силы духа и энергетики.

Влад Филин и Юлия Чичерина: все будет Донбасс. Фото: архив Юлии Чичериной

«Комсомолке» удалось пообщаться с певицей в промежутке между ее выступлениями.

- Юля, в то время, как вся либеральная тусовка России высмеивает Бессмертный Полк, а некоторые российские певцы и актеры призывают помириться с «хорошими фашистами» и даже посочувствовать им, ты приезжаешь в Донбасс. Что бы ты могла ответить этим сочувствующим? – Спрашиваю Юлю.

- В 2017 году 9 мая я была удостоена чести принимать Парад Победы вместе с Главой ДНР и нашими товарищами, потом Батя нёс фотографию Мотора, а мне посчастливилось увидеть весь Бессмертный Полк с трибуны, - рассказывает Юля. - Это потрясающее зрелище, оно отрывает тайну целостности нашей истории и течение времени. Впереди шли герои Великой Отечественной - самой жестокой мясорубки, происходившей в истории человечества. Наши воины - храбрейшие, победившие фашистов и трусливых бандеровцев и всяких там националюг, которых нисколечко не жалко. Они считали нас рабами, убивали женщин, детей, евреев, поляков и русских, жгли, травили газом, наслаждались доминированием, превосходством расы и позорно проиграли Сталину Иосифу Виссарионовичу. Так что сравнивать в этой войне русских и немцев - это близорукость и наивность. Это делают фантазеры в своих ролевых играх, но советский народ был высокообразованным и многие знают историю, чувствуют правду позвоночником и никакие хаматовы не смогут умалить подвиг нашей героической армии. Увы, часто публичные люди наивны и слепы, а за ними в пропасть может упасть много людей.

А на Бессмертный Полк я буду всегда ходить с портретом Александра Захарченко, несмотря не то, что инстаграм и фэйсбук боятся его благородного лица.

Тот самый памятный Парад Победы. Фото: архив Юлии Чичериной

- Юля, даже сложно вспомнить, в который раз ты приехала в Донбасс. Ответь, зачем тебе это?

- Я не понаслышке знаю, что такое война, а солдаты Великой Отечественной для меня это исполины, рыцари в сверкающей броне, и этот образ никогда не сможет сравниться с образом подлого фашиста, вешающего Зою Космодемьянскую или бандеровца, убивающего еврея на инвалидной коляске, это не сравнимые величины - трусость и героизм, подлость и благородство.

Эти подлые убийцы-фашисты, проигравшие войну, возродились в новых, жующих погоны, предателях, сдающих товарищей после первого выстрела, эти бесы сожгли Дом Профсоюзов в Одессе и сейчас убивают мирных жителей в Донбассе, а с ними воюют бывшие ополченцы - наследники армии победителя, чтущие память своих дедов, армия свободных республик, и я счастлива, что я часть ее.

На следующий день Юля уже выступала перед легендарным подразделением "Спарта".