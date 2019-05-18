2019-05-18T08:52:04+03:00
Общество

Как жителям ДНР не надорвать здоровье в битве за российский паспорт

Врачи советуют людям с хроническими заболеваниями носить с собой аптечку
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Врачи советуют обязательно брать с собой лекарства, которые прописаны и воду.Врачи советуют обязательно брать с собой лекарства, которые прописаны и воду.Фото: Никита МАКАРЕНКОВ
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На днях в Куйбышевском районе Донецка скончался пенсионер Александр Семенович. Ему было 67, не пьющий, трудолюбивый. Подрабатывал столяром. Отстоял день в очереди и сильно перенервничал, что не попал к сотруднику миграционной службы. Пришлось дома вызывать «скорую». Резко подскочил сахар в крови, а потом не выдержало сердце. Соседям его жаль, говорят, безотказный был. Чинил лавочки, детскую площадку, причем зачастую просто за «спасибо». Но намерений моментально получить паспорт у пожилых людей не убавляется.

- Может, потом очереди убавятся? – Аккуратно спрашиваю тех, кто пришел провожать в последний путь Семеновича.

- Ох, не знаем! – Отвечают почти хором. – Мы пять лет ждали. Будем биться до последнего, но получим. Это молодые пусть ждут, а мы, видите, мрем как мухи!

Стариков наших бесконечно жаль. Сколько их уже полегло при пересечении блокпостов и у дверей украинских чиновников! Но даже при таком ажиотаже можно максимально обезопасить свой организм в экстремальных условиях большого скопления людей.

- Обязательно нужно брать с собой те лекарства, которые вам прописаны, воду. Сейчас начинается жара, в очередях будет еще хуже, говорит донецкий терапевт Марина Степаненко. – У молодых упал иммунитет из – за жизни в боевых условиях. Что уж о стариках говорить! Контролировать давление нужно раз пять в день. Чувствуете плохо – договоритесь с родными, или друзьями, чтоб помогли с документами. Не бойтесь просить помощи!

ИСТОЧНИК KP.RU

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