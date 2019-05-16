В «Донбасс Опере» впервые прозвучала «Русалка»

В Донецком театре оперы и балета - очередная премьера. Причем, очень необычная. Впервые здесь звучит опера Дворжака «Русалка». Эта сказка о любви знакома всем с детства. Сложный и очень красивый спектакль поставлен силами выпускников, студентов и преподавателей музыкальной Академии имени Прокофьева.

- Наша академия работает 51-й сезон. И за эти годы она выпустила в свет почти 4 тысячи специалистов, которые сегодня работают не только на территории Донецкой народной республики, но и представляют нашу республику далеко за ее пределами, - говорит заместитель председателя Народного Совета ДНР Ольга Макеева. - За эти пять сложных лет студенты и ассистенты-стажеры музыкальной академии на различных международных престижных конкурсах, фестивалях завоевали свыше 500 наград.

Этой сказочной постановкой выпускники Академии сдают государственный экзамен. Впервые для этого был выбран такой сложный спектакль.

- Это очень большая опера в трех актах с двумя антрактами. И она очень сложная по музыкальному материалу. Если в прошлом году мы проводили аналогичный экзамен, ставили более камерную оперу Моцарта «Так поступают все женщины», то в этом году мы ставим оперу более романтическую, с более сложными тесситурными решениями вокальными, - рассказывает и.о. ректора музыкальной Академии Роман Качалов.

В составе государственной аттестационной комиссии преподаватели кафедры академического пения Академии во главе с народным артистом Российской Федерации, профессором Ростовской консерватории Михаилом Щербаковым. В зрительном зале - ни одного свободного места. Оценить работу молодых музыкантов и певцов пришли друзья, коллеги и родители. Этот спектакль молодые артисты готовили практически год. И это произведение было выбрано не случайно.

- У нас в этом году очень большой выпуск именно женских голосов, поэтому мы долго подбирали репертуар, мы заранее его утверждали, раздавали партии нашим музыкантам-инструменталистам, чтобы они учили. Вокалисты начали готовиться это тоже заранее, - вспоминает Роман Качалов. - Но один из основных аргументов - это, конечно же, наличие большого количества женских вокальных партий в этом спектакле. У нас очень талантливые выпускницы. Мы надеемся, что и руководство оперного театра обратит внимание на них.

Художественный руководитель «Донбасс Оперы» Вадим Писарев считает эту постановку большой победой.

- Мне очень понравились главные исполнители. Анастасия Мельникова, мне кажется, в будущем - ведущая оперная певица, - говорит Вадим Писарев. - Вы сами чувствуете, какая чистая дикция, какая нота «до»! Меня это очень вдохновило. Я был на всех репетициях, и вот сегодня пришел на спектакль. И то, что Дворжак звучит, и то что академия выдала такой трехактный спектакль - это очень сложный спектакль, звучит оркестр и, конечно, Сергей Дубницкий продемонстрировал свое мастерство, показал свой профессионализм в озвучании оркестра. Никого не заглушает, все звучит и мы чувствуем стиль Дворжака, которого мы очень редко слышим.

Дирижер Сергей Дубницкий также очень доволен игрой молодых музыкантов.

- Немножко мы рискнули. Но дело в том, что если ставить какую-то планку повыше, то, наверно, и получается результат. Не сидеть на одном месте, - говорит Дубницкий. - Ребята, конечно, молодцы. Они работали, они справились. И в работе с молодыми музыкантам есть своя интересная изюминка. Они все очень увлеченные. У них более острое восприятие музыки, они более гибкие, чуткие, искренние. Поэтому, конечно, работа довольно плодотворная, хоть и тяжелая. Но им однозначно это в копилку.

Премьера оказалась настолько успешной, что руководство театра задумывается о том, чтобы внести эту оперу в репертуар. Так что государственный экзамен выпускники музыкальной академии выдержали отлично.