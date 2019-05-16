В очереди за паспортом РФ: жители ДНР вынуждены сами вести списки очередников

По данным Миграционной службы МВД ДНР, на сегодняшний день принято 2107 пакетов документов от граждан для оформления гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. Об этом сообщили в центре общественных связей МВД.

Прием документов ведут 33 подразделения Миграционной службы (МС) МВД. В каждом из них образовались по две очереди. Одна – на оформление паспорта гражданина ДНР (без него не примут документы на российский паспорт). Другая – на подачу документов на российское гражданство. Во многих гор- и райотделах полиции, где находятся сектора МС, жители сами организовали ведение списков очередников. Так проще – сотням людей не надо стоять одновременно, и каждый может примерно сориентироваться, в какой день ему надо быть на месте.

- В Пролетарском районе Донецка начали принимать документы 7 мая, - рассказал «КП» мужчина, который ведет список на получение российских паспортов. - Вначале здесь каждый день составлялись новые списки. Это приводило к конфликтам. Потом решили организовать общий список. Когда подойдет моя очередь, я передам список кому-нибудь из очередников. Постараюсь выбрать человека понадежнее.

Жаль, что эти списки не ведут в самих подразделениях МС. Так у людей было бы больше гарантий, что записи куда-то не попадут, а в новых списках потом не окажется их фамилии.

А еще жителям ДНР очень не хватает «горячей линии», на которой можно было бы получить консультацию.