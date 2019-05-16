2019-05-16T13:48:10+03:00
Политика

Как обмануть «Аркан»: Жители республик Донбасса получали украинскую пенсию, не покидая своих домов

За взятки украинский пограничник вносил в систему контроля фиктивные данные о поездках дончан и луганчан
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Старшего пограничной смены задержали с поличным прямо в пункте пропуска. Фото: Пресс-центр СБУСтаршего пограничной смены задержали с поличным прямо в пункте пропуска. Фото: Пресс-центр СБУ
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Война и блокада в Донбассе породили новые виды услуг, о существовании которых пять лет назад никто не подозревал. После того, как Киев прекратил на территории ЛДНР платить пенсии пожилым жителям, они стали «пенсионными туристами». Раз в два месяца бабушки и дедушки едут на украинскую сторону, чтобы в пунктах пропуска система «Аркан» (название-то какое издевательское придумали) зафиксировала их пребывание в незалежной. Иначе пенсионеров лишат выплат.

Но, оказывается, можно проходить контроль и без мучительных поездок через линию разграничения. В Харьковской области в одном из пунктов пропуска пограничники наладили выгодный бизнес. Они за определенную мзду вносили недостоверные сведения в базу «Аркан» о якобы пересечении жителями ЛДНР госграницы Украины.

- На самом деле указанные лица не покидали «временно оккупированные территории», а сфальсифицированные сведения от Госпогранслужбы использовались для начисления им пенсий и других социальных выплат из государственного бюджета Украины, – сообщили в пресс-центре СБУ после того, как сотрудники спецслужбы задержали старшего смены на КПП.

Выяснилось, что пограничник получил за свои услуги 150 тысяч гривен. Впрочем, действовал он не один. И сумма взяток значительно больше. Но больше всего в этой истории удивляет, что по информации СБУ, деньги, полученные от противоправной деятельности, в частности использовались для финансирования… «незаконных вооруженных формирований».

Допускаю, что пограничники могли тратить лихие деньги на машины, девочек и другие развлечения. А «незаконные вооруженные формирования» в Харьковской области извели еще в 2014 году. Видимо, в украинской спецслужбе совсем в шпионов заигрались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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