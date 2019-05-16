2019-05-16T13:24:49+03:00
Политика

Опять «донецкие»: Конституционный суд Украины возглавила судья из Донецка

Наталья Шаптала сменила Станислава Шевчука
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Наталья Шаптала уже девять лет живет в Киеве, но ее донецкое прошлое напугало некоторые украинские СМИ. Фото: abu.ot.dp.uaНаталья Шаптала уже девять лет живет в Киеве, но ее донецкое прошлое напугало некоторые украинские СМИ. Фото: abu.ot.dp.ua
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Судьи Конституционного суда (КС) Украины 14 мая отправили в отставку своего главу Станислава Шевчука и выбрали председателем Наталью Шапталу. Станислав Шевчук назвал свою отставку «антиконституционным переворотом» и заявил о намерении обратиться в правоохранительные органы. А в украинской прессе заговорили о «донецком следе» нового главы КС.

Действительно, Наталья Шаптала родилась в 1959 года в Донецке. Работала на предприятиях Донецка электроконтролером, инспектором отдела кадров, статистиком. Окончила в 1987 году юридический факультет Алтайского государственного университета. После этого работала стажером, помощником прокурора Ленинского района Донецка. Спустя три года Наталью Константиновну назначили помощником прокурора Донецка, а чуть позже - старшим помощником прокурора Донецкой области.

В 1996 году Наталья Шаптала стала судьей Ленинского районного суда в Донецке, в 2005 году - судьей Донецкого апелляционного админсуда.

После победы Виктора Януковича в 2010 году на президентских выборах начался процесс большого переселения донецких чиновников в Киев и другие регионы Украины.

В сентябре 2010 года X съездом судей Украины Наталья Шаптала была избрана и назначена судьей Конституционного суда Украины. 1 ноября 2018 года включена в санкционный список России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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