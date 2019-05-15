«Моя Республика: взгляд в будущее»: Донецкие греки планируют создать культурный центр на бульваре Пушкина

В Донецке в сквере у памятника Тарасу Шевченко впервые открылась выставка проектов молодых архитекторов «Моя Республика: взгляд в будущее». На тридцати восьми крупноформатных планшетах представлены уникальные работы в номинациях «Городская инфраструктура: новая модель» и «Культурное наследие: сохраним свою историю».

Много горожан собралось возле амбициозного проекта культурного центра Донецкого общества греков имени Федора Стамбулжи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/708911" frameborder="0"></iframe> Донецкий архитектор Надежда Иванова – о своем проекте культурного центра общества греков им Ф. Стамбулжи.Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Решила помочь местным грекам сохранить свою культуру, - рассказывает «КП» его автор - гречанка Надежда Иванова, выпускница Донбасской национальной академии строительства и архитектуры.

Офис греков в Донецке находится в переоборудованной квартире хрущевки. В нем невозможно проводить массовые мероприятия. К тому же в греческом обществе им Ф. Стамбулжи четыре организации: Союз греческой молодежи (Надежда, кстати, его председатель), Ассоциация греков-врачей «Гиппократ», Союзы женщин-гречанок и ветеранов войны и труда. Плюс ансамбль греческой песни и танца «Панаир» и фольклорный ансамбль «Терпсихора».

В культурном центре места хватит всем организациям, и они смогут проводить мероприятия. Трехэтажное здание спроектировано для возведения на пустующем участке бульвара Пушкина между Дворцом спорта «Шахтер» и гостиницей Park Inn.

Так будет выглядеть культурный центр Донецкого общества греков имени Федора Стамбулджи. Фото: из проекта Надежды Ивановой

ТАКИХ ЦЕНТРОВ НЕТ В СНГ

Первый этаж будущего центра полностью отдан под ресторан греческой кухни. Причем половину его площади занимает кухня. По периметру ресторанного зала стоят кариатиды. Статуи одетых женщин выполняют функцию колонн.

- Кариатиды, расположенные таким образом, - символ единства греков. В традиционных танцах мы выстраиваемся в большой круг и постоянно держимся за руки, - пояснила свою архитектурную задумку Надежда Иванова.

Руководитель ее магистерского диплома, из которого и вырос проект для республиканского конкурса, Евгений Алексеевич Гайворонский - специалист по региональным особенностям. Он подсказал своей студентке добавить в него элементы, отражающие специфику Донбасса.

Одни античные кариатиды изображены с киркой, другие – с отбойным молотком. У всех на голове – шахтерская каска с коногонкой. Фонари в них – настоящие. Это готовая подсветка для террасы ресторана.

В руках у античных кариатид атрибуты шахтерского труда. Фото: из проекта Надежды Ивановой

На втором этаже центра актовый зал, музей, библиотека и помещения для занятий национальными танцами. На третьем – классы для изучения греческого языка, а также кабинеты для сотрудников всех организаций, в том числе и для председателя общества.

По центру современного здания в три этажа будет зимний сад. Естественный свет в него проникает через специально остекленную крышу. В атриуме лавочки и даже фонтан.

ЛАНДШФТ КРЫМА И ЭЛЛАДЫ

Автор культурного центра в ландшафтном обустройстве прилегающей территории отразила исторические особенности греков Приазовья.

- В генплане моего проекта карта Мариупольского уезда, где вы можете увидеть первых двадцать греческих поселений и сам Мариуполь, который еще называют греческой столицей Донбасса, - рассказывает Надежда Иванова. - Декоративный пруд возле будущего центра символизирует Азовское море. А ручьи – это реки.

Рядом предусмотрена зона памяти Крыма, откуда греки и пришли в Донбасс. В 1778 - 1780 годах греческий народ переселялся из Крымского полуострова в Приазовье. В результате многолетних войн с Турцией за обладание Крымом Российской империи отошли обширные земли на Азовском море. Сейчас на юге Донбасса проживает около 70 тысяч греков.

- Имитировать горы Крыма позволят трехметровые перепады рельефа на пустующей части бульвара Пушкина, - говорит Надежда. - Там высадят туи, кипарисы и другие хвойные деревья, напоминающие о Крыме.

1- Надежда Иванова показала свой проект, который поможет местным грекам сохранить самобытностьФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

По соседству раскинется зона античности, как напоминание о том, что Эллада - колыбель европейской цивилизации. Древние развалины, колоны, композиции из камней и растений, амфоры передадут средиземноморский дух.

Дорожки к лавочкам вымостят из песчаника, как возле домостроений местных греков. На крыше культурного центра будет черепица-татарка. Такой греки кроют крыши в Крыму и Донбассе.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СВОИ КОРНИ

- Донбасс – многонациональный край, на его территории проживает более ста народностей, - говорит Надежда. - Хотелось бы призвать людей не забывать свои корни, историю своего народа.

Для строительства культурного центра нужен инвестор. Но пока идет война, найти его не так уж просто. Равно как для реализации проектов других перспективных архитекторов Республики. А они: один интереснее, важнее другого. На выставочных планшетах такие творческие наработки: реконструкция республиканского онкологического центра имени Григория Бондаря, торговый центр и аквапарк в Седово, станция наземного мини-метро в макеевском парке имени Джарты, региональный центр медицины катастроф и международный аэропорт имени Прокофьева в Донецке, аэроклуб и центр малой авиации в Макеевке, центр экстремальных видов спорта на терриконе не действующей шахты «Красный Профинтерн» в Енакиево.

Всего на открытый творческий конкурс идей и проектов «Моя Республика: взгляд в будущее», инициированный Министерством культуры, поступило более 50 работ. В нем участвовали студенты и специалисты художественных, архитектурных, дизайнерских и строительных профилей из Донецка, Дебальцево, Горловки, Зугрэса, Енакиево, Макеевки, Снежного, Харцызска и Ясиноватой.

Дончане с интересом рассматривают проекты будущей застройки столицыФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Мы благодарим всех, кто представил свои проекты, - сказала «КП» заместитель министра культуры Республики Ольга Кобец. - Новый конкурс в очередной раз показал, что в ДНР проживает талантливая и многогранная молодежь.

КСТАТИ

В Донбассе греков компактно проживает больше, чем где-либо в СНГ. Национальные греческие общины сформировались в Мариуполе, Донецке, Старобешево и др. Они регулярно проводят праздники, фестивали культуры, издают свои газеты. Интересно, что филологи из Греции приезжают в приазовские села изучать... греческий язык.