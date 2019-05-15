При получении взятки задержан руководитель и начальник юридического сектора республиканской антимонопольной службы.

- Установлено, он получил взятку в размере ста тысяч российских рублей от учредителя одного из предприятий ДНР за лоббирование интересов при реализации продукции, а также за закрытие административного дела и укрытие нарушений в деятельности предприятия, - говорит оперативник МВД ДНР.

Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по части пятой статьи 343 Уголовного кодекса Республики.

- Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права заниматься определенной должностью до трех лет, со штрафом в размере шестидесятикратной суммы, - сообщили правоохранители.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/708910" frameborder="0"></iframe> Начальник антимонопольной службы ДНР погорел на взятке.

Злоумышленники находятся под стражей. Сейчас проводится проверка задержанных на причастность к прочим преступлениям на территории Республики.

Днем раньше, в министерстве внутренних дел ДНР заявили о задержании депутата Народного Совета Республики, который тоже погорел на взятке. За 2500 долларов США он должен был внести выгодную для заказчика правку в закон «Об автомобильном транспорте».