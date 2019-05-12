Выставка достижений ДНР: чем гордятся МГБ и МЧС, почему спортсмены из ДНР всегда возвращаются с медалями и прокормится ли Республика самостоятельно

Пять лет – первый юбилей у нашей молодой небольшой, но гордой Республики. Можно подвести итоги. Для наглядности в парке Ленинского Комсомола организована выставка достижений Республики. Каждое министерство представило свой стенд. И если о достижениях в промышленности, угледобывающей отрасли, связи, транспорте мы пишем регулярно, то, например, о достижениях министерства Государственной безопасности, редко.

Министерство государственной безопасности

Сотрудники МГБ немногословны. Работа такаяФото: Ольга ЖУКОВА

Все силовые ведомства, мягко говоря, очень аккуратны с ответами. Да, их служба и опасна и трудна, но сегодня можно и нужно говорить о достижениях. С этим вопросом подошла к лейтенанту из пресс-службы МГБ.

- Вы же тоже представляете свои достижения?

- Да. За 2018 год нашим ведомством проведено более 160 спецопераций, пресечено четыре диверсионно-террористических акта.

- Вы участвовали в каком-нибудь задержании?

- Нет, я пресс-служба

- А какое из недавних дел передано в суд?

- Недавно задержали шпиона, который следил за передвижением нашей техники и передавал через соцсети.

- А как удалось вычислить?

- Это закрытая информация.

- Граждане ДНР – бдительные граждане?

- Да. Наши граждане очень бдительные. Были случаи, когда предотвратить преступление стало возможно только благодаря дончанам. Подробности сообщить не могу.

Министерство по чрезвычайным ситуациям

Полковник Валентин Гордиеко с сослуживцами. Сзади тот самый восстановленный ЗИЛФото: Ольга ЖУКОВА

О работе этого министерства рассказываем регулярно. Но хотелось бы услышать чем гордятся сами сотрудники МЧС.

Директор департамента технологического обеспечения полковник службы гражданской защиты, полковник Валентин Гордиенко.

- Предмет моей гордости, как человека отвечающего за материально-техническую базу, это то, что за четыре года мы создали на территории Республики четырнадцать новых подразделений, из них двенадцать – подразделения пожарно-спасательной службы. Теперь в случае вызова сокращается время прибытия подразделения на место. Вот, например, в Макеевке в Нижней Крынке – до ближайшего подразделения – 25 километров. А если ПСЧ есть в самой Нижней Крынке, соответственно, время прибытия – три-пять минут. А время развития пожара – 10 минут. Если сразу не поймали, потом очень тяжело. Чем быстрее приедем, тем меньше ущерб, тем меньше гибели людей. Еще у нас создана академия гражданской защиты. В этом году первые 25 курсантов станут лейтенантами и придут к нам на службу.

- А те трое курсантов, которые отказались учиться в Украине в аналогичном заведении, и приехали учиться к нам?

- Они наши, донецкие. Они учатся, все хорошо, несут службу.

- У нас еще много не разминированных районов?

- По наследию событий, которые были в 2014-2015 году, это Шахтерский район, Амвросиевский, Горловка, постоянно у нас в работе район Донецкой фильтровальной станции.

Рядом стоит спецтранспорт МЧС. Оказывается, машина эта полностью восстановлена специалистами министерства.

- Восстановлена просто с нуля. Взяли старый ЗИЛ и изготовили всю пожарную надстройку. Вот все, что сзади, это все изготовлено руками наших сотрудников. У нас уже не рембаза, а фактически целый завод, который ремонтирует нашу технику и научился изготавливать новое. Есть у нас научно-исследовательский институт «респиратор» - очень серьезное научное учреждение. Лидеры в области промышленной безопасности горного дела, а теперь и пожарной безопасности.

Министерство спорта

Министр спорта Александр Громаков и малая часть наград, завоеванных нашими спортсменамиФото: Ольга ЖУКОВА

Министр спорта Александр Громаков и малая часть наград, завоеванных нашими спортсменамиФото: Ольга ЖУКОВА

К этому ведомству подошла потому что в последнее время наблюдаю какой-то небывалый подъем спорта в ДНР. Наши спортсмены, наши дети практически со всех соревнований привозят медали. Только в моем окружении мам с детьми – гимнастика, плаванье, акробатика, фигурное катание, единоборства, спортивные танцы – со всех соревнований наши приезжают с медалями. У стенда министерства спорта и туризма стоял непосредственно министр Аександр Громаков. Вот к нему-то я и обратилась с вопросом:

- Александр Юрьевич, а есть соревнования, с которых мы не привезли медали?

- Редко, но бывает.

- Вы знаете, встречаются совершенно уж непонятные случаи. Соревнования по плаванью в Пензе. Население в Пензе – пятьсот тысяч человек. Шесть бассейнов по 50 метров плюс бассейн в каждой школе. Наши дети, с нашей скромной тренировочной базой, выигрывают соревнования. Как?

- Да, по сравнению с ними условия у нас хуже. Но это говорит о чем? О том, что значит, мы работаем лучше. Мы понимаем, что посылать туда туристов нет смысла. Поэтому мы посылаем только тех, кто реально может успешно выступить. Тот же чемпионат в Италии по триатлону. Участников полторы тысячи человек из 150 стран. Наш спортсмен занял 27 место. Это успех?

- Конечно, при таком количестве участников.

- Он выступил лучше украинских спортсменов и два спортсмена из России выступили примерно как и он. Приехал без призового места, но это все равно успех.

- Еще один вопрос, пользуясь случаем. Те же соревнования в Пензе по плаванью. Наши-то победили, но их не награждали, потому что мы – непризнанная Республика. Обидно за наших – выиграли, а стоят себе рядом с пьедесталом. Сейчас, если наши дети получат российские паспорта – ситуация изменится? Наших будут награждать?

- Тут не все так просто. Не все зависит от нашего желания и желания принимающей стороны. Играет роль связь российских федераций с международными. Вы видите, какое давление оказывалось на российских спортсменов, особенно на последней зимней Олимпиаде. В связи с этим россияне опасаются, что если официально будем допущены к соревнованиям, официально будем награждены, то международные организации в лице наших недругов обязательно этим воспользуются, чтобы вставить очередные палки в колеса российским спортсменам. Поэтому пока приходится терпеть.

- То есть, даже если паспорта выдадут, ситуация не улучшится?

- Если выдадут паспорта, думаю, ситуация измениться. На соревнования допускаются граждане России, и мы, став гражданами России, сможем официально участвовать в соревнованиях. Будет паспорт России у нас, вопрос будет решаться легче.

Агрофирма «Горняк»

Возле этого стенда скопление детей. Еще бы! Тут тебе и телята, и цыплята, кролики, индюки, поросята, овечки.

Агрофирма Горняк, директор Владимир Гончаров. Предприятие находится в Старобешевском районе, занимается разведением молочных пород крупного рогатого скота. Общее поголовье стада две тысячи сто голов, молочное поголовье – 870, дойных 750. Достижением своей агрофирмы, Владимир Николаевич считает:

- Сейчас по сравнению с 2015 у нас пошел прорыв в надоях, в кормлении, потому что наладили сотрудничество с Российской Федерацией. Начали завозить корма. Сейчас с надоями лучше, чем при Украине. И восстановили поголовье. Мы могли бы уже и расшириться, но для этого нужна реконструкция.

- В интернете часто всплывает тема, что в ДНР все очень плохо, что режут молочных коров, кормить нечем, сельское хозяйство умирает

- Никто молочных коров не режет. Мы даже бычков ставим на откорм. Многие продают в возрасте 10-20 дней, а у нас при реализации бычки – 450-500 килограммов.

- Насколько наша молочная продукция конкурентоспособна с российской, например?

- Вся наша продукция реализуется в ДНР. Ежесуточно мы поставляем порядка четырнадцати пятнадцати тонн молока. Вся продукция идет на наше же предприятие, известное как «Геркулес».

- Мы сможем только на нашем сельском хозяйстве прожить?

- Трудно сказать, но если взять растениеводство, запасы пшеницы, то по идее наших площадей должно хватить, чтобы обеспечить потребности Республики. А вот количество производимого потребления молока – недостаточно. Приходится завозить.

Уже покидая выставку, встретила Криса Романа, журналиста из Бельгии и давнего друга ДНР. Наибольшее впечатление на Криса произвел аграрный сектор:

- Мы знаем, что у вас бомбят и стреляют. Украинская армия стреляет еще по-хитрому. У нас на западе об этом предпочитают молчать. Но вы не прячетесь в бункере, вы живете. Эта выставка это очень красиво. Понравилось фермерство. Это первый признак того, что страна живет. Если фермер не работает, мы умираем. А еще у них очень красивые девушки в русских костюмах. Все люди, которые здесь, они веселые и очень сильные ментально, я это чувствую. Вас не сломить.