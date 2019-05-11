В День Республики дончане мечтают, чтобы черная полоса на флаге сменилась белой

Первый наш юбилей. Тогда в 2014 году даже упоминание на любом уровне аббревиатуры ДНР и ЛНР радовало несказанно. Раз упомянули, значит мы есть, даже с приставкой «так называемые» и «самопровозглашенные». Главное – мы есть. А потом рубли сменили гривну, студенты смогли получать дипломы РФ, а теперь и вовсе всем открылась возможность получения паспорта РФ. Вот только война так и не прекратилась… И вот первый юбилей. Вспоминать все, что было за эти первые пять лет, что пришлось пережить дончанам, непросто.

Но народ выстоял. Из шумного праздничного Донецка еду в Ясиноватую, но и тут хлопают стяги, а на главной площади города установлены фотозоны – огромная «пятерка», земной шар с коллажем из мирных фотографий Донбасса и фоторамка признания любви к своему городу. Народ гуляет – молодежь сэлфится, люди постарше отдыхают в сквере, детвора облепила памятник паровозу, как и в моем детстве. Очень отдаленно слышны «бахи», здесь на них никто уже внимания не обращает.

Защитники Ясиноватой подрастают.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Рядом с клубом железнодорожников готовят сцену. Через пару часов начинается концерт. Здесь все по провинциальному проще, зато к сцене легче подойти, никто не толкает и как-то уютней. Кстати, уровень выступления очень высокий, даже удивилась. А песня Высоцкого «Черное золото», стилизованная под мини-спектакль, трогает до слез.

- Что из того, о чем мечтали пять лет назад, не сбылось? Разочарования есть? – Спрашиваю у ясиноватцев на площади.

- Разочарование у меня одно, что война так и не окончилась. Что Донбасс остается расколот, - говорит пенсионерка, всю жизнь проработавшая на железной дороге, Анна Степановна. – Тогда как нам говорили, что везде, где был референдум, это республика.

- Жаловаться не буду, все преодолеем. Главное же, о чем мы все мечтаем, чтобы черная полоса нашего флага сменилась белой, чтобы все мы были вместе с Россией, - говорит ее сосед. – Может тогда и наша жизнь станет светлей.

Сверстники нашей Республики.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Хочется верить, что так и будет. Вот он первый юбилей. Мы многого достигли, а предстоит – еще больше. Чтобы вот та молодежь, которая задорно танцует и поет даже в небольших городках Донбасса, не уезжала отсюда в поисках лучшей доли, чтобы оставалась тут – училась, работала, создавала семьи. Чтобы самолеты летали, поезда ходили, а промышленность воскресла. Только тогда все имеет смысл.