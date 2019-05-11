В Донецке на Широком взорвалась старая газовая заправка

Сообщение о мощном взрыве появилось сегодня в начале пятого вечера в некоторых сообществах в соцсетях. Жители сообщали, что слышали мощный взрыв, крики, после чего клубы дыма и пыли. Позже выяснилось, что взрывалась газовая заправка, которая находится на мариупольской трассе, на участке дороге между строительным супермаркетом «Галактика» и этно-рестораном «Деревня». Заправка с 2014 года не работала.

Участок трассы довольно оживленный особенно в теплое время года – дончане едут на Донецкое море. Там же недалеко находится кладбище.

В МЧС факт взрыва подтвердили.

- Да, взрыв был, был такой вызов. Мы выезжали. Жертв нет, - сообщили в МЧС.

Причины взрыва выясняются.

Что осталось после взрыва