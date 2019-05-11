2019-05-11T19:03:51+03:00
Политика

В Донецке на Широком взорвалась старая газовая заправка

Жители окрестных домов слышали громкий взрыв и клубы дыма. Позже выяснилось, что взорвана заправка [видео]
Ольга ГОРДО
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Фото: vk.com/dyomkaФото: vk.com/dyomka
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Сообщение о мощном взрыве появилось сегодня в начале пятого вечера в некоторых сообществах в соцсетях. Жители сообщали, что слышали мощный взрыв, крики, после чего клубы дыма и пыли. Позже выяснилось, что взрывалась газовая заправка, которая находится на мариупольской трассе, на участке дороге между строительным супермаркетом «Галактика» и этно-рестораном «Деревня». Заправка с 2014 года не работала.

Участок трассы довольно оживленный особенно в теплое время года – дончане едут на Донецкое море. Там же недалеко находится кладбище.

В МЧС факт взрыва подтвердили.

- Да, взрыв был, был такой вызов. Мы выезжали. Жертв нет, - сообщили в МЧС.

Причины взрыва выясняются.

Что осталось после взрыва

взорвалась заправка.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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