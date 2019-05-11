Ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Шалашкова: Правда о войне будет жить, пока по улицам городов всего мира будет идти Бессмертный полк

Екатерине Шалашковой сейчас 94 года. Она участник Великой Отечественной войны. В мае 1945-го года Екатерина Алексеевна расписалась на Рейхстаге. В годы войны она прилагала все усилия для Победы над фашистской Германией. Но при этом боец Шалашкова погубила своё здоровье. Под морозом 40 градусов она круглосуточно охраняла военный завод. Вот что ветеран написала в «Комсомолку» после того, как увидела шествие Бессмертного полка:

«Какая это мощная сила – Бессмертный полк! Враги Отечества прямо злобой исходят, когда видят миллионы людей с портретами своих отцов и дедов на улицах городов всего мира. Ведь что они думали? «Скоро умрут последние ветераны и все забудут о войне». Это еще давно Ющенко сказал. Сукин сын! Когда я услышала такие его слова, сразу же заплакала. Не о себе плакала. Героем себя не считаю. Весь мой героизм – мёрзла в землянках в 17 лет. Думала о погибшем брате-лётчике и его товарищах из 74-го гвардейского штурмового авиационного полка. Их забудут? А ведь они настоящие герои!

Екатерина Шалашкова гордится своим братомФото: Никита МАКАРЕНКОВ

А когда по улицам пошёл Бессмертный полк – я прямо ожила. Низкий поклон и огромное спасибо его организаторам. Правда о войне будет жить, пока по улицам городов всего мира будет идти Бессмертный полк.

Нам всем сейчас надо рассказывать о своих родственниках, которые проливали кровь за Родину и теперь идут в Бессмертном полку. В интернете есть все приказы о наградах. Всё можно узнать о службе солдата, если он получил орден.

Испытывает гордость за брата

Мой брат Николай Шалашков был воздушным стрелком-радистом. Погиб в апреле 1945 года и теперь каждый год идёт на День Победы в Бессмертном полку по улице Артёма в Донецке.

Вот читаю отрывок из наградного приказа: «За произведённые 89 боевых вылетов при освобождении Донбасса и низовья Днепра товарищ Шалашков награждён орденом Красной Звезды».

А что делал в это время отец всё того же Ющенко? Сидел у немцев и пил кофе. Так и сказал сынок: «Отец в лагере привык кофе пить». Ну и как с такими, как Ющенко, жить в одном государстве? Для них День Победы – печаль неимоверная: маки на грудь цепляют и лица делают угрюмыми. О капитуляции фашистских войск переживают? Наверное. А для нас 9 Мая – радость, потому что - День Победы над фашизмом! Такую войну выиграли! Вся Европа под немцем была. Там бы осталась, если бы не такие, как мой брат и его товарищи. Не кофе пили, а били, били и били врага. По три вылета в день делали, так в приказе сказано. Вглядитесь в лицо паренька, сидящего по правую руку от брата на фотографии. Совсем ещё мальчишка, а у него орден Славы на груди горит.

Один лётчик-фронтовик из Мариуполя как-то пересказал мне слова маршала авиации Ивана Кожедуба: «С кем я выиграл войну? С пацанами!» Такие же пацаны бросились защищать Донбасс и в эту войну.

Выходил победителем из самых тяжёлых боев

Не жалел себя Коля бил и бил врага. Читаю в приказе: «24 июня 1943 года товарищ Шалашков был ранен в обе ноги, превозмогая острую боль, перетянул жгутом раны с целью остановить кровотечение... мужественно и самоотверженно продолжил выполнять боевое задание. При освобождении Донбасса товарищ Шалашков участвовал в 15 воздушных боях с истребителями противника». Сбивал фашистские самолеты, подбивал их, отбивал атаки!

«Товарищ Шалашков мужественный, смелый и храбрый воздушный стрелок. Всегда хладнокровно, не теряясь, правильно оценивает обстановку и направляет огонь своего пулемёта туда, где враг больше всего угрожает всей группе… Личная храбрость и отвага товарища Шалашкова всегда обеспечивали лётчику надёжное поражение целей. Товарищ Шалашков – лучший воздушный стрелок полка». Как не гордиться таким братом!

Портрет Шалашкова Николая в Бессмертном полку в Донецке

Летал Коля вместе с Героем Советского Союза Борисом Окрестиным, командиром эскадрильи. Богатырского телосложения был человек. Вот написано: «Выходил победителем из самых тяжёлых боевых ситуаций». Коля называл его «отцом». «Отцу» было 20 лет, а «сыну» - 21. «Неразлучным экипажем» они стали как раз при освобождении Донбасса. Наносили удары по танковой дивизии «Мёртвая голова».

А потом бои, бои, бои – штурмовик их фашисты сбить не могли. Написано в приказе за июнь 1944 года: «Товарищ Шалашков и товарищ Окрестин ещё не имели ни одной потери боевого самолёта». А как сражались! Читаю – восхищаюсь парнями. Какие были ребята! Окрестин – просто русский богатырь, смельчак и бесстрашный воин.

Погиб при взятии Земландского полуострова

А когда Коля попал в госпиталь, Окрестин полетел с другим стрелком и погиб. Но за свою жизнь взял большую плату. Бой шёл под Минском 7 июля 1944 года. Место гибели Окрестина представляло собой настоящее побоище: в небо поднимались 8 огромных столбов дыма, горели около 20 машин, везде валялись трупы немецких солдат и офицеров. Вот так погибают герои!

На память он оставил Коле фото (оно из фронтовой газеты, когда летал ещё не с ним) и подпись: «Боевому другу Коле от Бориса. Помни совместную боевую работу боевого неразлучного экипажа. Вместе пережили все невзгоды войны. Нам ещё предстоит большой и трудный боевой путь. 27 марта 1944 года».

Как погиб Коля? При взятии Земландского полуострова в Прибалтике. Это был последний вылет полка… а дальше была Победа. Но не дожил. После Окрестина летал вместе с Героем Советского Союза Павлом Поляковым. Кто-то из однополчан сказал, что их самолёт упал в Балтийское море.

Правда о войне будет жить, пока по улицам городов всего мира будет идти Бессмертный полкФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

И всё виделось мне: вот летит самолет и горит. А Коля в кабине и просит своего железного друга: «Ну, немного ещё! Вон видна уже кромка земли! Ну, немного, крылатый мой друг, протяни, дотяни…» Плакала я, и плакала мама. Нет даже могилы брата и сына.

Могила все-таки есть!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/708130" frameborder="0"></iframe> Ветеран Великой Отечественной войны из Донбасса обращается к потомкам.Никита МАКАРЕНКОВ

Но год назад, как раз на День Победы, мы узнали, что есть могила! Долетел самолёт! Есть фото мемориала, номер захоронения. Спасибо всем людям, которые заботятся о могиле моего брата! Вы такие молодцы!

Я уже не смогу поехать в Калининградскую область и положить цветы на могилу брата, а вот дочь обязательно съездит. Как раз русские паспорта дают. Это большая радость. Наконец, мы снова с Россией! И уже не расстанемся. У нас одна судьба, мы один народ.

А ребятам из бессмертного, израненного войной 74 гвардейского штурмового авиационного полка хочу сказать: «Вы так любили Родину! Так любили небо! Правда о вашем подвиге сохранят потомки. Спите спокойно!» Легче стало»