Убили женщин за «сепаратизм»: В Донбассе судят двух солдат из 30-й бригады ВСУ

Не всякое преступление украинских вояк в Донбассе сходит им с рук. Сейчас в подконтрольном украинским властям Бахмуте (до переименования – Артемовск) судят двух солдат из 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ за убийство двух женщин.

Зверское преступление Юрий Костин и Андрей Бабий совершили в поселке Луганское Артемовского района. 14 июня 2015 года ворвались в дом, где проживали 77-летняя хозяйка и ее 45-летняя дочь. Якобы те были «сепаратистками». За это и расстреляли из автоматов. Обе женщины скончались от пулевых ранений в голову.

Убийцы и не скрывали, что злодеяние – их рук дело, во всем сразу признались. Надеялись, что их не привлекут к ответственности. В Одессе же никто не ответил за сожженных «сепаратистов» в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Мать Юрия – Ольга Костина приехала на заседание суда. Фото: youtube.com/ТелеканалUA:ДОНБАС

Но в этот раз правило негласной амнистии почему-то не сработало, и солдаты предстали перед судом. В октябре 2018 года Артемовский межрайонный суд Донецкой области приговорил обоих к 15 годам лишения свободы. Это решение было обжаловано. 7 мая в Бахмуте прошло заседание Донецкого апелляционного суда. На него приехала мать Юрия – Ольга Костина в надежде, что приговор смягчат. Но слушание дела не состоялось. Не явился один из адвокатов, и судья перенесла заседание на 4 июля. По словам адвоката Юрия Костина Дмитрия Кочукова, его коллега не смог явиться в суд, потому что был на другом судебном заседании в Днепропетровской области.

В Великую Отечественную войну 247 жителей Луганского ушли на фронт. 156 из них погибли. В центре поселка есть мемориальный комплекс с надмогильными плитами, на которых высечены фамилии погибших односельчан. Установлен памятник павшим в годы Великой Отечественной и памятник «Скорбящая мать». Даже в страшном сне не могли сельчане представить, что к ним снова придет война. Только в этот раз родную землю будет топтать сапог украинского солдата.

В центре поселка установлен памятник «Скорбящая мать». Фото: wikipedia.org

Луганское находится на дороге между Бахмутом и Дебальцево. В 2014—2015 годах здесь шли жестокие бои между украинскими военными и ополченцами ДНР. Юрий Костин и Андрей Бабий вели себя как немецкие оккупанты. Те без суда вешали и расстреливали всех, кто связан с партизанами и подпольщиками. Костин и Бабий расстреляли беззащитных женщин лишь по подозрению в связях с «сепаратистами»…