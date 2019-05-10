Топ-5 служб такси Донецка: номера телефонов и тарифы

«Комсомолка» составила топ-5 служб такси Донецка, которые пользуются популярностью среди горожан. Здесь мы приводим стоимость тарифов и контактные телефоны служб. В топ-5 служб вошли:

1. Такси «Алло»

2. «Первое республиканское такси»

3. Такси «Вегас»

4. Такси «Фаэтон»

5. Такси «Союз»

В среднем стоимость тарифа «Стандарт» во всех службах схожа. От 80 рублей за посадку – в стоимость входит расстояние до 5 километров. От 13 до 15 рублей за каждый последующий километр. Однако у каждой из этих служб свои особенности и плюсы, свой подход к клиенту, различные акции и бонусы.

Список служб такси Донецка с контактами и стоимостью услуг

Для удобства сохраняйте таблицу «Топ-5 служб такси Донецка» со всеми контактными данными и стоимостью услуг на свой телефон.