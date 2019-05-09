2019-05-09T18:03:10+03:00
Политика

Актриса Виктория Тарасова во время прохождения в Бессмертном полку в Донецке 2019: Особенно больно смотреть на ветеранов, которые пережили одну войну, а теперь вынуждены жить во время другой

Международная акция Бессмертный полк в Донецке 2019 собрала около ста тысяч человек
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Актриса Виктория Тарасова во время прохождения в Бессмертном полку в Донецке 2019Актриса Виктория Тарасова во время прохождения в Бессмертном полку в Донецке 2019Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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По завершению Парада Победы в Донецке 2019 на главной улице Республики начинается шествие международной акции Бессмертный полк. Его открывает колонна людей с портретами героев Донбасса. В первых рядах портреты Александра Захарченко, Гиви, Моторолы, Мамая и других.

Далее идут портреты погибших в нынешней войне, воинов интернационалистов и Красноармейцев.

Бессмертный полк в Донецке 2019 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- В этом году участвую в Бессмертном полку впервые. Несу сразу несколько портретов. Это мой дедушка, он прошел всю войну. А это мой племянник – погиб в Иловайске, - показывает дончанка Ирина Куликова. – Смотрите, сколько людей несут таблички с фотографиями своих родственников. Они – помнят, чтят подвиг героев. Это важно. Особенно в наше время.

Портреты своих предков несут и гости из России. Актриса театра и кино Виктория Тарасова приехала в Донецк специально для празднования Дня Победы. В Бессмертном полку она идет с девчонкой лет шести.

- Чей портрет несете? – спрашиваем у Тарасовой.

- Это не мой родственник. Это брат этой девочки Евы, - показывает на девчушку. – Он погиб во время боев в Иловайске. А портрет своего деда я передала, его несут впереди.

Виктория рассказывает, что Донецк выбрала неспроста. Для нее это форпост Русского мира.

- Здесь нужно поддерживать людей, - говорит актриса. – Особенно больно смотреть на стариков, которые пережили одну войну, а теперь вынуждены жить во время другой.

Бессмертный полк в Донецке 2019 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Дончанка Валентина Петровна несет портреты своих родителей.

- Они познакомились на войне. У мамы был котелок, а у папы – ложка, он ее в сапоге носил, - рассказывает женщина. – После войны женились, у них появилась я. Была очень дружная семья.

Поток людей стартовал от здания бывшего министерства угля и растянулся по улице Артема и проспекту Мира – на несколько километров. Примечательно, что с каждым годом количество участников акции растет. Сегодня в ней поучаствовали около ста тысяч человек, в прошлом же году было 72 тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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