2019-05-09T14:53:50+03:00
Политика

«Батя! Мы тебя не забудем!» Сотни портретов Александра Захарченко пронесли в Бессмертном полку в Донецке 2019

Около ста тысяч человек присоединились к шествию Бессмертного полка в Донецке 2019
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
Комментарии: comments10
Сотни портретов Александра Захарченко пронесли в Бессмертном полку в Донецке 2019Сотни портретов Александра Захарченко пронесли в Бессмертном полку в Донецке 2019Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Изменить размер текста:

После того, как по главной улице Республики проехала крайняя единица военной техники, стартовало шествие Бессметного полка в Донецке 2019. В этом году участников этой международной акции в Донецке стало ещё больше - сто тысяч человек. В прошлом году в ней приняли участие 72 тысячи человек.

Сотни портретов Александра Захарченко пронесли в Бессмертном полку в Донецке 2019 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сотни портретов Александра Захарченко пронесли в Бессмертном полку в Донецке 2019Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В руках участников шествия Бессмертного полка нередко встречаются портреты Первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Несколько сотен фотографий народного лидера идут маршем среди героев.

- Батя, мы тебя не забудем! - выкрикивают люди из колонны.

Сотни портретов Александра Захарченко пронесли в Бессмертном полку в Донецке 2019 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сотни портретов Александра Захарченко пронесли в Бессмертном полку в Донецке 2019Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Еще в прошлом году он принимал Парад. Участвовал в шествии, нес портреты своих дедов. А сегодня его уже нет с нами, и мы несем его портреты по улице Артема, - делится пенсионер Виктор Митрофанов. – Дончане помнят о его подвигах, о его героизме, и будут помнить о нем целые века. В этом я наверняка уверен.

Сотни портретов Александра Захарченко пронесли в Бессмертном полку в Донецке 2019 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сотни портретов Александра Захарченко пронесли в Бессмертном полку в Донецке 2019Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бывает, что целая компания людей держит над головой сразу несколько портретов Захарченко.

- Он для нас был «крепостью». Мы были в нем уверены. Он защищал нас. Делал все для того, чтобы мы, молодежь, развивались, - считает студент донецкого университета Степан. – И пусть не говорят, что нас согнали и заставили. Нет. Это наше решение. В одной руке несем фотографию деда, в другой – человека, который стал для нас Батей – Александра Захарченко.

Сотни портретов Александра Захарченко пронесли в Бессмертном полку в Донецке 2019 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сотни портретов Александра Захарченко пронесли в Бессмертном полку в Донецке 2019Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В День Победы жители Республики понесли цветы к месту гибели Первого Главы Республики.

- Неизвестно что было бы, если бы он не стал лидером государства, - говорит макеевчанин Михаил Данилец. – Мы должны чтить память о нем.

Сотни портретов Александра Захарченко пронесли в Бессмертном полку в Донецке 2019 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сотни портретов Александра Захарченко пронесли в Бессмертном полку в Донецке 2019Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Во время прохождения колоны Бессмертного полка звучат песни военных лет – некоторые из них в исполнении Иосифа Кобзона, что еще больше возвращает дончан к траурным дням, которые застигли Республику в августе прошлого года.

Сотни портретов Александра Захарченко пронесли в Бессмертном полку в Донецке 2019 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сотни портретов Александра Захарченко пронесли в Бессмертном полку в Донецке 2019Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Из разных сторон колонны доносятся то праздничные возгласы, то военные песни. «Катюшу» поют по нескольку раз подряд.

Сотни портретов Александра Захарченко пронесли в Бессмертном полку в Донецке 2019 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сотни портретов Александра Захарченко пронесли в Бессмертном полку в Донецке 2019Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- В День Победы нельзя только грустить, нужно и праздновать, - считает жительница Ворошиловского района столицы Елена Вакарова. – Да, память почтить необходимо, но нужно и не забывать, что значит этот день для нас. Это жизнь и свобода. Да, у нас сейчас нет мира, но наши солдаты тоже победят, и он снова восторжествует в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Актриса Виктория Тарасова во время прохождения в Бессмертном полку в Донецке 2019: Особенно больно смотреть на ветеранов, которые пережили одну войну, а теперь вынуждены жить во время другой
Международная акция Бессмертный полк в Донецке 2019 собрала около ста тысяч человек
В Донецке открылся мотосезон: почему важно проверять помеху сзади, куда можно доехать на мотоцикле, о чем мечтают дети байкеров?
Весной в Донецке, как и во всей России, открывается мотосезон. Вот уже много лет сезон двухколесной техники начинается с напоминания всем о необходимости соблюдения ПДД. Коресспондент «Комсомолки» побывал на акции «Внимание – мотоциклист!»
Новости 24
УНМ ДНР: Десантники ВСУ вступили в коррупционный сговор с волонтерами
Больше 60 тысяч человек в Луганске пронесли портреты защитников Родины в Бессмертном полку
Народная милиция ДНР поздравила всех, для кого День 9 мая остался праздником Великой Победы
«Ночные волки. Донбасс» достигли Берлина с флагами ДНР и ЛНР
Больше 300 машин приняли участие в автопробеге по памятным местам Луганска в честь Дня Победы
Почта ЛНР выпустила марки к пятилетию республик Донбасса
В Макеевке активисты из общественных движений 9 мая воссоздадут фотографию «Знамя над Рейхстагом» с помощью одних лишь лампадок
9 мая в Луганске прошла выставка военной техники
В Бессмертном полку в Донецке приняли участие около 100 тысяч жителей и гостей ДНР
Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки выпустили больше ста снарядов и мин
Оператор «Феникс» поздравил ветеранов Великой Отечественной в Донецке
Активисты Луганска накануне 9 мая провели патриотическую акцию «Звезда Победы»
В Донецке началось шествие Бессмертного полка
Леонид Пасечник: Наши солдаты и командиры доказали, что они – достойные последователи героев Великой Отечественной войны
Начался Парад Победы в Донецке 2019
Обстрелы ЛНР: ВСУ четыре раза за сутки нарушили «перемирие»
В Донецке в кардиологии для ветеранов Великой Отечественной сыграли концерт
Денис Пушилин: В этот день я особо хочу поздравить всех, кто сегодня достойно продолжает ратное дело дедов и прадедов
9 мая 2019 в Донецке: во сколько начнется шествие Бессмертного полка
Парад Победы в Донецке 2019 начнется в 9.00
9 и 11 мая можно прокатиться на ретро-трамваях: график движения
Украина перебросила диверсантов к линии фронта в ЛНР для провокаций в День Победы