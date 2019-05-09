«Батя! Мы тебя не забудем!» Сотни портретов Александра Захарченко пронесли в Бессмертном полку в Донецке 2019

После того, как по главной улице Республики проехала крайняя единица военной техники, стартовало шествие Бессметного полка в Донецке 2019. В этом году участников этой международной акции в Донецке стало ещё больше - сто тысяч человек. В прошлом году в ней приняли участие 72 тысячи человек.

Сотни портретов Александра Захарченко пронесли в Бессмертном полку в Донецке 2019Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В руках участников шествия Бессмертного полка нередко встречаются портреты Первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Несколько сотен фотографий народного лидера идут маршем среди героев.

- Батя, мы тебя не забудем! - выкрикивают люди из колонны.

Сотни портретов Александра Захарченко пронесли в Бессмертном полку в Донецке 2019Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Еще в прошлом году он принимал Парад. Участвовал в шествии, нес портреты своих дедов. А сегодня его уже нет с нами, и мы несем его портреты по улице Артема, - делится пенсионер Виктор Митрофанов. – Дончане помнят о его подвигах, о его героизме, и будут помнить о нем целые века. В этом я наверняка уверен.

Сотни портретов Александра Захарченко пронесли в Бессмертном полку в Донецке 2019Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бывает, что целая компания людей держит над головой сразу несколько портретов Захарченко.

- Он для нас был «крепостью». Мы были в нем уверены. Он защищал нас. Делал все для того, чтобы мы, молодежь, развивались, - считает студент донецкого университета Степан. – И пусть не говорят, что нас согнали и заставили. Нет. Это наше решение. В одной руке несем фотографию деда, в другой – человека, который стал для нас Батей – Александра Захарченко.

Сотни портретов Александра Захарченко пронесли в Бессмертном полку в Донецке 2019Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В День Победы жители Республики понесли цветы к месту гибели Первого Главы Республики.

- Неизвестно что было бы, если бы он не стал лидером государства, - говорит макеевчанин Михаил Данилец. – Мы должны чтить память о нем.

Сотни портретов Александра Захарченко пронесли в Бессмертном полку в Донецке 2019Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Во время прохождения колоны Бессмертного полка звучат песни военных лет – некоторые из них в исполнении Иосифа Кобзона, что еще больше возвращает дончан к траурным дням, которые застигли Республику в августе прошлого года.

Сотни портретов Александра Захарченко пронесли в Бессмертном полку в Донецке 2019Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Из разных сторон колонны доносятся то праздничные возгласы, то военные песни. «Катюшу» поют по нескольку раз подряд.

Сотни портретов Александра Захарченко пронесли в Бессмертном полку в Донецке 2019Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- В День Победы нельзя только грустить, нужно и праздновать, - считает жительница Ворошиловского района столицы Елена Вакарова. – Да, память почтить необходимо, но нужно и не забывать, что значит этот день для нас. Это жизнь и свобода. Да, у нас сейчас нет мира, но наши солдаты тоже победят, и он снова восторжествует в Донбассе.