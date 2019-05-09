Фоторепортаж: Бессмертный полк в Донецке 2019
Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людей
Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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В этом году участников Бессмертного полка в Донецке стало больше. Портреты своих родственников несли больше 90 тысяч человек, в прошлом году было 72 тысячи участников.
Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людей
Колонна участников Бессмертного полка стартовала от здания минугля и растянулась на несколько километров по улице Артема и проспекту Мира.
Среди участников и гости из Российской Федерации Виктория Тарасова, Марьяна Наумова и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU
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