Фоторепортаж: Бессмертный полк в Донецке 2019

В этом году участников Бессмертного полка в Донецке стало больше. Портреты своих родственников несли больше 90 тысяч человек, в прошлом году было 72 тысячи участников.

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людей

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Колонна участников Бессмертного полка стартовала от здания минугля и растянулась на несколько километров по улице Артема и проспекту Мира.

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Среди участников и гости из Российской Федерации Виктория Тарасова, Марьяна Наумова и другие.

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН