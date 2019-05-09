2019-05-09T18:03:29+03:00
Политика

Фоторепортаж: Бессмертный полк в Донецке 2019

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людей
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейБессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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В этом году участников Бессмертного полка в Донецке стало больше. Портреты своих родственников несли больше 90 тысяч человек, в прошлом году было 72 тысячи участников.

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людей

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людей

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Колонна участников Бессмертного полка стартовала от здания минугля и растянулась на несколько километров по улице Артема и проспекту Мира.

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Среди участников и гости из Российской Федерации Виктория Тарасова, Марьяна Наумова и другие.

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бессмертный полк в Донецке 2019 собрал десятки тысяч людейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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