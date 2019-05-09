"Бессмертный полк" в маленьких селах ДНР - главный праздник

В каждом населенном пункте Донецкой Республики, в каждом селе прошел сегодня свой Бессмертный полк. И не важно, сколько человек прошло сегодня тревожным строем или, может просто постояли возле магазина, вспомнили, выпили фронтовые сто грамм. Главное в наших душах и в нашей вере.

Бессмертный полк прошел и в каждом селеФото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Почти сто тысяч прошли в Бессмертном полку в Донецке. Дождь - не помеха, для тех, кто помнит. И особенно трогательно, как это проходит в маленьких селах - из Первомайского, к примеру. Оттуда прислала репортаж Юля Саловская, фермер, мама трех девочек, которая из Донецка переехала в село и строит там свое не простое хозяйство.

Оптимизму и тому, как хранят эти люди память - можно по - хорошему позавидовать. Готовили фотографии, штендеры, а главное - помнили - благодаря кому мы победили фашизм.

Бессмертный полк прошел и в каждом селеФото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ