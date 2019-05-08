2019-05-08T23:20:36+03:00
Политика

На Саур-Могиле в Донбассе прошел десятитысячный митинг в честь Дня Победы

В нем поучаствовал и Глава ДНР Денис Пушилин [фото]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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На Саур-Могиле в Донбассе прошел десятитысячный митинг в честь Дня Победы.На Саур-Могиле в Донбассе прошел десятитысячный митинг в честь Дня Победы.Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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На Саур-Могиле в Донбассе прошел десятитысячный митинг в честь Дня Победы. В нем поучаствовал и Глава ДНР Денис Пушилин.

- Дорогие земляки, уважаемые ветераны! Позвольте поздравить вас с Великой Победой! Саур-Могила для нас - священное место. Это курган, который полит кровью наших предков и наших современников. Мы прекрасно осознаем цену их подвига. Это подвиг, который в 1943 году и совсем недавно - в 2014-м - определял, быть Донбассу или нет. Я считаю, что Донбасс навсегда очистился от нацизма. Мы всегда ценили и ценим свое Отечество. Мы никогда не забудем подвиги тех, кто бился до последнего и погибал за нашу землю, за нашу жизнь и свободу. Вечная благодарность и память героям! - сказал Глава ДНР Денис Пушилин.

На Саур-Могиле в Донбассе прошел десятитысячный митинг в честь Дня Победы. Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На Саур-Могиле в Донбассе прошел десятитысячный митинг в честь Дня Победы.Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На Саур-Могиле в Донбассе прошел десятитысячный митинг в честь Дня Победы. Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На Саур-Могиле в Донбассе прошел десятитысячный митинг в честь Дня Победы.Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На Саур-Могиле в Донбассе прошел десятитысячный митинг в честь Дня Победы. Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На Саур-Могиле в Донбассе прошел десятитысячный митинг в честь Дня Победы.Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На Саур-Могиле в Донбассе прошел десятитысячный митинг в честь Дня Победы. Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На Саур-Могиле в Донбассе прошел десятитысячный митинг в честь Дня Победы.Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На Саур-Могиле в Донбассе прошел десятитысячный митинг в честь Дня Победы. Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На Саур-Могиле в Донбассе прошел десятитысячный митинг в честь Дня Победы.Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На Саур-Могиле в Донбассе прошел десятитысячный митинг в честь Дня Победы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На Саур-Могиле в Донбассе прошел десятитысячный митинг в честь Дня ПобедыФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На Саур-Могиле в Донбассе прошел десятитысячный митинг в честь Дня Победы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На Саур-Могиле в Донбассе прошел десятитысячный митинг в честь Дня ПобедыФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На Саур-Могиле в Донбассе прошел десятитысячный митинг в честь Дня Победы

На Саур-Могиле в Донбассе прошел десятитысячный митинг в честь Дня Победы

На Саур-Могиле в Донбассе прошел десятитысячный митинг в честь Дня Победы

На Саур-Могиле в Донбассе прошел десятитысячный митинг в честь Дня Победы

На Саур-Могиле в Донбассе прошел десятитысячный митинг в честь Дня Победы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На Саур-Могиле в Донбассе прошел десятитысячный митинг в честь Дня ПобедыФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На Саур-Могиле в Донбассе прошел десятитысячный митинг в честь Дня Победы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На Саур-Могиле в Донбассе прошел десятитысячный митинг в честь Дня ПобедыФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

ИСТОЧНИК KP.RU

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