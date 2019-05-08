В Республике появится заповедное урочище «Староласпинское»

Экологи Донецкой Народной Республики совместно с учеными ботанического сада провели обследование территории, находящейся в излучине реки Кальмиус у поселка Старая Ласпа. То, что удалось обнаружить исследователям, дает основания выйти с предложением к руководству Республики о создании новой особо охраняемой природной территории, который планируют назвать «Заповедное урочище «Староласпинское».

- Нами были обследованы две балки – Буравова и Караулова. В этой излучине выходят граниты на поверхность. По дну балок постоянно текут ручьи, водотоки. Они позволяют там поддерживать растительность, в том числе и редкие виды. И в результате наших исследований было обнаружено 15 видов редких растений из Красной книги Донбасса, - рассказывает председатель Госкомитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР Роман Кишкань.

Среди них 3 вида ковыля, тимьян гранитный, аистник Бекетова - это узкоареальный эндемик Приазовья, а также тюльпан гранитный и тюльпан дубравный. Здесь также было выявлено наличие 9 редких видов животного мира, которые занесены в Красные книги - каспийский полоз, махаон, пчела-плотник, самый малый в Европе богомол Гельдрейха и другие. Но кроме уникальной природы, это место имеет большое историческое и этнокультурное значение.

- Мы полагаем, что в этом интересном месте как раз проявляются те самые археологические, исторические особенности территории. В этом самом месте давным-давно было поселение наших далеких предков, - рассказывает Роман Кишкань. - При обследовании балки нам удалось обнаружить вот такой необычный глиняный сосуд. По мнению наших археологов, с которыми мы уже проконсультировались, он очень похож на находки, связанные с периодом как бронзового века, так и средних веков.

По форме и типу сосуда ученые определили, что эта находка - очень редкая.

- Это очень интересная и уникальная находка может, кстати, относиться и к скифской эпохе. У скифов, правда, редко такая форма встречается. Больше как ритуальная, - поясняет руководитель донецкого Центра института востоковедения Михаил Швецов. - Может она относиться и к раннему средневековью. Это одно из мест, заселенных в раннее средневековье племенами, которые связаны и с болгарами, и со славянами.

Ученым еще предстоит выяснить, принадлежит ли этот сосуд погребению на месте разрушенного кургана, или он со слоев поселения, которое в древности находилось на этом месте.

- Если это курганное захоронение, то там могут быть и кости к какие-то другие ритуальные сосуды. Если это поселение, то может быть керамика, изделия и даже какие-то сооружения. Это очень важно. Но вообще, находка очень интересная, - говорит Михаил Швецов.

Второй исторической особенностью этой территории является сам поселок Староласпа, который был заселен в конце 18 столетия переселенцами из Крыма. Все знают бухту Ласпи под Севастополем. Ласпа – это трансформированное название крымского поселка. Переселение, как известно, было организовано Екатериной Второй для спасения крымских христиан. Руководил им Александр Васильевич Суворов

Ученые ботанического сада уже подготовили научное обоснование о необходимости создания в этом месте особо охраняемого природного объекта. Он станет уже 42 по счету га территории республики.