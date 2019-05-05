2019-05-05T21:46:15+03:00
Политика

20 признаков того, что ты журналист из Донецка

Сегодня в ДНР праздник - день работников средств массовой информации и полиграфии. Мы собрали 20 признаков того, чем донецкие журналисты отличаются от других
Ольга ГОРДО
Поделиться:
Фото: artsakhpress.amФото: artsakhpress.am
Изменить размер текста:

1. Обстрел без разрушений для тебя уже не инфоповод, а так – как прогноза погоды. Ежедневные сводки с утра

2. Обстрел с разрушениями – повод для заметки. Одной.

3. Обстрел с жертвами – информационный повод на неделю. Всех опросить, написать, отметить дату в календаре на следующий год

4. Любой факт из ежедневной сводки в любом другом мирном регионе стал бы поводом для траура и освещался минимум неделю

5. Обстрелов с жертвами все больше и они превращаются в обычные

6. Ты знаешь кучу историй, от которых у мирняка кровь стынет в жилах. Если прочитают. Но большинству не интересно. Мирные прочтут заголовок и поставят плачущий смайл. От войны быстро устаешь

7. Не выдуманные истории читают и сопереживают в основном те, кто в них и так живет. Либо жил раньше. Либо воевал. Кто ощутил, в общем

8. Больше всего тебя бесят комментарии «Держитесь там» и «все будет хорошо»

9. Ты фаталист

10. У тебя всегда с собой паспорт и две аккредитации – гражданская и военная

11. По военной все равно можно только туда, куда и по гражданской. Если дальше, то по согласованию, но без военной туда не пустят

12. За пять лет войны ты так и не понял, почему на федеральных каналах от имени Донбасса и про Донбасс говорят все, кроме коренных жителей. За редким исключением

13. Упоминание Республик в федеральных СМИ без «самопровозглашенных» расценивается как орден. Хочется вырезать цитату из телевизора и повесить на стенку.

14. В папке «Загрузки», куда скачиваются фотки для заметок, процентов 40 – фотографии погибших людей и детей. Процентов 30 – разрушения, всевозможное оружие и военная техника. Остальное – военные, госпитали, хорошие новости, фотожабы и котики.

15. В шкафу в редакции лежат редакционные броники и редакционные же каски.

16. Война стала заурядной частью жизни. Ничего особенного. Просто мы так живем

17. Иногда заходишь почитать новостную ленту какого-то мирного города – Саратов, Владивосток, Екатеринбург. Чтобы вспомнить «Боже, какими мы были наивными, как же мы молоды были тогда» и ощутить, что где-то безвоенная жизнь идет своим чередом.

18. Учитывая все вышеперечисленное и понимая, что «никто не придет», продолжаешь писать и говорить о жизни здесь, в надежде «а вдруг услышат»

19. Ты так до конца и не смирился с тем, что все это и есть та самая объективная реальность, данная нам в ощущениях

20. Ты все равно останешься жить и работать здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Владимир Шевченко: Мой совет пану Зеленскому - не прыгать на инаугурации, не плясать гопака
Бывший шеф протокола Михаила Горбачева и Бориса Ельцина в эфире Радио "Комсомольская правда" ответил на вопрос, какие «фишечки» можно ждать от избранного президента Украины на инаугурации
Пять лет трагедии в Одессе: в родном городе одесситы превратились в людей второго сорта
Спецкор «Комсомолки» Дмитрий Стешин и одессит Александр Воскобойников попытались осмыслить произошедшее в Одессе 2-го мая 2014 года, когда в Доме профсоюзов были заживо сожжены или убиты 45 человек
Пять лет трагедии в Одессе: в родном городе одесситы превратились в людей второго сорта
Спецкор «Комсомолки» Дмитрий Стешин и одессит Александр Воскобойников попытались осмыслить произошедшее в Одессе 2-го мая 2014 года, когда в Доме профсоюзов были заживо сожжены или убиты 45 человек
Новости 24
Украинские пограничники на Донбассе изъяли продукты на сумму больше 50 тысячи рублей
Замминистра Украины Грымчак пообещал жителям Донбасса вычислить всех, кто получит российское гражданство
Срочное сообщение СЦКК: на КПВВ «Новотроицкое» был подстрелен мирный житель
Команда КВН из ДНР прошла в полуфинал Международной Телевизионной Лиги КВН
Спортсмен из ДНР вошел в тридцатку лучших на чемпионате мира по триатлону в Испании
В ДНР выполнили 16,3% социальных гарантий шахтеров и пенсионеров по обеспечению углем за 2019 год
В Красном Луче госпитализировали мать и двое детей с отравлением угарным газом
Экстренное сообщение НМ ДНР: бойцы Республики обнаружили диверсионно-разведывательную группу ВСУ на Донбассе
МЧС ДНР спасли котенка из вентиляционного канала
Активисты ЛНР раздали пять тысяч георгиевских лент на улицах Луганска
За минувшие сутки киевские силовики восемь раз обстреляли территорию ЛНР
Утром Украина открыла огонь по Минеральному и Трудовским
Глава ДНР открыл республиканский турнир по стрельбе среди военнослужащих с ограниченными физическими возможностями