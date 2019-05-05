20 признаков того, что ты журналист из Донецка

1. Обстрел без разрушений для тебя уже не инфоповод, а так – как прогноза погоды. Ежедневные сводки с утра

2. Обстрел с разрушениями – повод для заметки. Одной.

3. Обстрел с жертвами – информационный повод на неделю. Всех опросить, написать, отметить дату в календаре на следующий год

4. Любой факт из ежедневной сводки в любом другом мирном регионе стал бы поводом для траура и освещался минимум неделю

5. Обстрелов с жертвами все больше и они превращаются в обычные

6. Ты знаешь кучу историй, от которых у мирняка кровь стынет в жилах. Если прочитают. Но большинству не интересно. Мирные прочтут заголовок и поставят плачущий смайл. От войны быстро устаешь

7. Не выдуманные истории читают и сопереживают в основном те, кто в них и так живет. Либо жил раньше. Либо воевал. Кто ощутил, в общем

8. Больше всего тебя бесят комментарии «Держитесь там» и «все будет хорошо»

9. Ты фаталист

10. У тебя всегда с собой паспорт и две аккредитации – гражданская и военная

11. По военной все равно можно только туда, куда и по гражданской. Если дальше, то по согласованию, но без военной туда не пустят

12. За пять лет войны ты так и не понял, почему на федеральных каналах от имени Донбасса и про Донбасс говорят все, кроме коренных жителей. За редким исключением

13. Упоминание Республик в федеральных СМИ без «самопровозглашенных» расценивается как орден. Хочется вырезать цитату из телевизора и повесить на стенку.

14. В папке «Загрузки», куда скачиваются фотки для заметок, процентов 40 – фотографии погибших людей и детей. Процентов 30 – разрушения, всевозможное оружие и военная техника. Остальное – военные, госпитали, хорошие новости, фотожабы и котики.

15. В шкафу в редакции лежат редакционные броники и редакционные же каски.

16. Война стала заурядной частью жизни. Ничего особенного. Просто мы так живем

17. Иногда заходишь почитать новостную ленту какого-то мирного города – Саратов, Владивосток, Екатеринбург. Чтобы вспомнить «Боже, какими мы были наивными, как же мы молоды были тогда» и ощутить, что где-то безвоенная жизнь идет своим чередом.

18. Учитывая все вышеперечисленное и понимая, что «никто не придет», продолжаешь писать и говорить о жизни здесь, в надежде «а вдруг услышат»

19. Ты так до конца и не смирился с тем, что все это и есть та самая объективная реальность, данная нам в ощущениях

20. Ты все равно останешься жить и работать здесь