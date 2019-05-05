2019-05-05T12:48:26+03:00
Политика

Новодевичье кладбище, где третьего мая на растяжке подорвалась женщина, открыто для посещений

Новодевичье кладбище тщательно исследовано и открыто для посещений
Ольга ГОРДО
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Многие приезжают на кладбище впервые после долгого перерываМногие приезжают на кладбище впервые после долгого перерываФото: Ольга ЖУКОВА
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Третьего мая на Новодевичьем кладбище прогремел взрыв. На растяжке подорвалась женщина 69 лет, которая пришла убрать могилы своих родственников. В результате взрыва жительница Донецка со многими осколочными ранениями была доставлена в больницу.

Сегодня у православных христиан поминальный день. Сотрудники экстренных служб сделали все возможное, чтобы дончане смогли помянуть своих близких.

- Кладбище обследовано и открыто для посещений , - сообщили «Комсомолке» в госпредприятии «Ритуал».

Два кладбища в Донецке остаются опасными. Это Иверское кладбище в Киевском районе, и кладбище поселка 15-Застанционный в Куйбышевском районе.

Что касается пострадавшей женщины, со слов сотрудника больницы, где находится пострадавшая, ее состояние остается стабильно-тяжелым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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