Новодевичье кладбище, где третьего мая на растяжке подорвалась женщина, открыто для посещений
Третьего мая на Новодевичьем кладбище прогремел взрыв. На растяжке подорвалась женщина 69 лет, которая пришла убрать могилы своих родственников. В результате взрыва жительница Донецка со многими осколочными ранениями была доставлена в больницу.
Сегодня у православных христиан поминальный день. Сотрудники экстренных служб сделали все возможное, чтобы дончане смогли помянуть своих близких.
- Кладбище обследовано и открыто для посещений , - сообщили «Комсомолке» в госпредприятии «Ритуал».
Два кладбища в Донецке остаются опасными. Это Иверское кладбище в Киевском районе, и кладбище поселка 15-Застанционный в Куйбышевском районе.
Что касается пострадавшей женщины, со слов сотрудника больницы, где находится пострадавшая, ее состояние остается стабильно-тяжелым.
ИСТОЧНИК KP.RU