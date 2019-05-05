В канун Дня Победы на Саур-Могилу приедет молодежь со всей Республики

8 мая в 10.00 на мемориальном комплексе Саур-Могила (Шахтерский район) начнется митинг. После молебна в поминальной часовне у подножья кургана жители и гости ДНР возложат цветы к памятной плите с фамилиями погибших в Великой Отечественной войне. Затем на вершине Саур-Могилы – к Вечному огню и могилам ополченцев, сражавшихся там летом 2014-го. Троекратный оружейный салют роты почетного караула завершит минуту молчания. Об этом «КП» сообщил министр культуры ДНР Михаил Желтяков.

В этом году на Саур-Могилу приедут не только ветераны, но и молодежь со всех уголков Республики.

- Экскурсии для них проведут семнадцать специально подготовленных сотрудников Донецкого республиканского краеведческого музея. Они поведают о сражениях за стратегически важную высоту во время прошлой и нынешней войны, - говорит Михаил Васильевич.

На нижней площадке мемориального комплекса состоится концерт артистов Донецкого музыкально-драматического театра. В программе – выступления творческих коллективов Снежного, Тореза, Шахтерска и Амвросиевского района. На кургане весь день будут звучать фронтовые и послевоенные песни и работать полевая кухня.

Саур-Могила – святое место для всех жителей Республики. 76 лет назад со взятия этой высоты – важнейшего рубежа немецкой обороны – и началось освобождение Донбасса. 8 сентября войска Красной Армии вошли в Сталино (прежнее название Донецка).