2019-05-05T07:09:04+03:00
Общество

В канун Дня Победы на Саур-Могилу приедет молодежь со всей Республики

На мемориальном комплексе пройдет митинг с молебном по погибшим воинам и праздничный концерт [видео]
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Саур-Могила – святое место для ДонбассаСаур-Могила – святое место для ДонбассаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Изменить размер текста:

8 мая в 10.00 на мемориальном комплексе Саур-Могила (Шахтерский район) начнется митинг. После молебна в поминальной часовне у подножья кургана жители и гости ДНР возложат цветы к памятной плите с фамилиями погибших в Великой Отечественной войне. Затем на вершине Саур-Могилы – к Вечному огню и могилам ополченцев, сражавшихся там летом 2014-го. Троекратный оружейный салют роты почетного караула завершит минуту молчания. Об этом «КП» сообщил министр культуры ДНР Михаил Желтяков.

В этом году на Саур-Могилу приедут не только ветераны, но и молодежь со всех уголков Республики.

- Экскурсии для них проведут семнадцать специально подготовленных сотрудников Донецкого республиканского краеведческого музея. Они поведают о сражениях за стратегически важную высоту во время прошлой и нынешней войны, - говорит Михаил Васильевич.

На нижней площадке мемориального комплекса состоится концерт артистов Донецкого музыкально-драматического театра. В программе – выступления творческих коллективов Снежного, Тореза, Шахтерска и Амвросиевского района. На кургане весь день будут звучать фронтовые и послевоенные песни и работать полевая кухня.

Саур-Могила – святое место для всех жителей Республики. 76 лет назад со взятия этой высоты – важнейшего рубежа немецкой обороны – и началось освобождение Донбасса. 8 сентября войска Красной Армии вошли в Сталино (прежнее название Донецка).

Министр культуры ДНР Михаил Желтяков – о воспитании молодежи на примере защитников Саур-Могилы.Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Донецк готовится к шествию в "Бессмертном Полку", на Украине же с участниками акции обещают разобраться
Дончане иронизируют над "многоходовочкой" Зеленского
Что ждет дончан в День Победы 2019 в Донецке?
Мистерия "Кармина Бурана" будет представлена в Донбасс Опере этим летом
Парад Победы 2019 в Луганске: Колонну техники возглавил танк Т-34
Украина разминировала кладбища на линии соприкосновения в Донбассе
Первые 100 счастливчиков подали документы на получение паспортов РФ
В Донецке определили самого умного школьника
Украина выпустила 130 боеприпасов по территории ДНР только за сутки
Муж чуть не зарезал жену на почве ревности: Отелло задержан в Амвросиевке ДНР
Сегодня отправят первые пакеты документов на получение паспортов РФ жителями ДНР
Погода в Луганске 4 мая: днем дождь с грозой
Погода в Донецке 4 мая: тепло, днем - дождик
Украинские боевики обстреляли Докучаевск: повреждены пять домов
За неделю 150 человек обратились за медицинской помощью из-за бесчинств украинских силовиков на КПП в Станице Луганской
Как строилась Республика, расскажет новая выставка в краеведческом музее Донецка
Луганские полицейские реконструировали штурм Рейхстага