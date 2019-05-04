2019-05-04T21:41:18+03:00
Политика

В Донецке наградили лучших журналистов Республики

Награды получили сотрудники редакции «Комсомольская правда - Донбасс»
Никита МАКАРЕНКОВ
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Награды получили сотрудники редакции «Комсомольская правда - Донбасс»Награды получили сотрудники редакции «Комсомольская правда - Донбасс»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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5 мая в Донецкой Народной Республике отмечается профессиональный праздник работников средств массовой информации. Накануне лучших сотрудников отрасли наградили нагрудными знаками, почетными грамотами и благодарностями.

Поздравить журналистов с их праздником приехал Глава Республики Денис Пушилин.

- Вы особенно ценны для Донецкой Народной Республики, особенно сейчас, когда Украина активизирует информационную войну против нас, – обратился Денис Владимирович к журналистам. – Очень многое нужно донести до людей. Донести необходимо корректно, освещая те трудности, которые у нас есть и которые нужно исправлять. Средства массовой информации – инструмент открытости, прозрачности власти, и я прошу вас пользоваться этим инструментом как скальпелем – профессионально и аккуратно. Без вашей чуткой реакции на те или иные острые ситуации нам будет трудно. Мы на вас рассчитываем.

Заслуженные награды от министра информации Республики Игоря Антипова получили сотрудники нашей редакции. Редактор газеты «Комсомольская правда - Донбасс» Ольга Гальская была удостоена нагрудного знака «Почетный работник средств массовой информации». Заместитель редактора газеты Никита Макаренков и корреспондент Павел Ханарин из рук министра приняли почетную грамоту и благодарность.

- Сегодня я хочу обратиться к каждому журналисту, оператору, фотокорреспонденту, к тем ребятам, которые сегодня работают за пультом, кто обеспечивает свет, занимается дизайном. Тем, кто вычитывает статьи и стоит у печатного станка. Именно вы ежедневно удерживаете форпост нашей информационной войны, не жалея для этого ни сил, ни времени, а порой даже ценой своей жизни, - сказал Игорь Антипов в своем поздравлении. – Я хочу сказать вам огромные слова благодарности за ваш титанический труд, за ваш смелый выбор, за то, что вы приняли решение быть настоящими журналистами. Также примите благодарность за то, что вы каждый день в борьбе с совестью принимаете решение всегда оставаться человеком.

Примечательно, что 5 мая 1912 года вышел первый номер газеты «Правда». А спустя столетие – 5 мая 2014 года – вышли первые экземпляры «Голоса народа» – газеты, посвященной референдуму о самоопределении Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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