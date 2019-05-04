В Донецке прошел финал республиканской игры «Зарница»

Игра для сильных духом и выносливых. В Донецке прошел финал республиканской «Зарницы». Эта военно-патриотическая игра проводится уже третий год подряд. И с каждым разом становится все более популярной среди молодых людей. По традиции она проводится на базе донецкого военного лицея.

- Хочу пожелать вам, чтобы те навыки и умения, которые вы сегодня покажете здесь, на этапах, пригодились вам только в мирной жизни, - приветствовал участников слета начальник лицея Владимир Тарасов. - И пусть победит сильнейший, но работает принцип олимпийский: «Главное не победа, главное - участие».

Участникам соревнований предстояло пройти 8 конкурсных заданий.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

После приветствия, торжественного поднятия государственного флага и небольшого праздничного концерта участники соревнований отправляются выполнять конкурсные задания.

В этом году участниками финального этапа соревнований стали 6 команд. Это победители зональных соревнований, которые проходили в апреле. Возраст ребят от 13 до 15 лет. Кстати, 4 команды уже были финалистами этой игры в прошлых сезонах.

Все участники соревнований показали прекрасные результаты.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Кристина Стецюк из донецкой команды «Патриоты» уже третий год подряд принимает участие в этих соревнованиях. Девушка говорит, что команда дружная, ребята очень старались выйти в финал.

- Это было очень тяжело. Мы очень старались. Все вместе дружно старались друг друга поддерживать. Были моменты, когда было тяжело, но мы старались.

Лидеры каждого этапа получили дипломы, а победители соревнований - медали и кубки.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Участникам соревнований предстояло пройти 8 конкурсных заданий. Это полоса препятствий, отличник физической подготовки, «Следопыт», тушение условного пожара, «Штурм», «Визитка», где ребята должны проявить свою гражданскую позицию. И еще один, пожалуй, самый зрелищный этап - конкурс строевой подготовки «Статен в строю - силен в бою»

Все участники соревнований показали прекрасные результаты. Лидеры каждого этапа получили дипломы, а победители соревнований - медали и кубки. А призовые места распределились так: лучшими стали ребята из МОУ «Средняя школа №57 города Макеевка», на втором месте - МОУ «Школа №15 г. Донецка», на третьем - МОУ «Школа № 82 г. Донецка».