2019-05-03T09:52:49+03:00
Политика

Украинские боевики вывешивают флаги Вермахта на своих позициях в Донбассе, а коренные немцы приезжают поддерживать дончан

Многие жители Германии осуждают проявления фашизма в современной Украине и в шоке от хуторского поведения будущих членов ЕС [видео]
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suokкорреспондент
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Европа в шоке от таких соседей, но толерантность сильнее.Европа в шоке от таких соседей, но толерантность сильнее.
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Эти благоуханные майские дни особенно наполнены демонстрацией всего худшего, чем богат когда-то братский народ. Под вопли одних: «Где вы видели фашизм в Украине?», другие разворачивают фашистские знамена, проводят издевательские акции типа «Дедывоевали», называя все, что было когда-то свято для всех в одной большой стране – победобесием. В этом году обострение особенно яркое. Оно и понятно – приближается День Победы, к тому же апрельские указы Путина никого не оставили равнодушными, пересични граждане в задумчивости чешут затылок и уже подумывают о получении российского гражданства.

А потому патриоты беснуются. В годовщину трагических событий в Одессе интернет наполнили похабные картинки с названиями «грильфест», «Одесса, жги» и т.д. Мировая общественность наблюдает все это с молчаливым одобрением, окрестив это «демократией», «либеральными ценностями», «путем в Европу».

Украинские боевики в Донбассе пошли дальше. Развернули над своими позициями в Марьинке флаг Вермахта, выразив солидарность с нацистской Германией. Совершенно забыв или не зная тот факт, что такими, как они, Гитлер печи топил в концлагерях. Позиции нацистов находятся прямо в домах жителей Марьинки, откуда снаряды летят прямиком на территорию ДНР.

Удивительно другое. Прямо вчера меня пригласили на встречу с группой немцев, приехавших с гуманитарной миссией в Донбасс. Ребята приезжают сюда не первый год и всегда в мае, чтобы принять участие в нашем Параде Победы. Приезжают традиционно не с пустыми руками. В целом за это время ими было перечислено на помощь дончанам 1 млн рублей! Оказывается, читают через переводчик нашу «Комсомолку», особенно, репортажи с передовой, о том, как живется там мирным гражданам.

Флаг Вермахта на украинских позициях в Донбассе.! другой источник

Эти ребята давно поддерживают дончан и осуждают проявления фашизма в Украине Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Эти ребята давно поддерживают дончан и осуждают проявления фашизма в УкраинеФото: Юлия АНДРИЕНКО

- Посмотрели репортаж из Саханки, где волонтер Андрей Лысенко, рассказывает о судьбе девушки, прикованной к старенькой инвалидной коляске, - рассказывает через переводчика улыбчивый Ян Райдел в футболке «Вежливые люди». – Мы хотим оказать материальную помощь жителям передовой, а этой милой девушке привезли новую современную коляску, чтобы хоть как-то облегчить ее жизнь. Мы поддерживаем Донбасс с 2014 года, возрождение фашизма в Украине – это страшно, мир обязан это осуждать.

Прочитали репортаж из Саханки и решили помочь. Кроме того, развезут помощь десяткам мирных жителей.. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Прочитали репортаж из Саханки и решили помочь. Кроме того, развезут помощь десяткам мирных жителей..Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Помощники Яна вкатывают новенькую коляску и договариваются в ближайшие дни вместе с Андреем Лысенко объехать самые нуждающиеся семьи.

Приезжают всегда не с пустыми руками. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Приезжают всегда не с пустыми руками.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вот тебе и европейцы, Украина! Когда я рассказала им о выходке с флагом украинских последователей Бандеры и Гитлера, о воспитании нового поколения Украины в лучших традициях гитлерюгенда, они осуждающе покачали головой. Не в тренде вы там, ребята. Немцы и те с нами. Признались, что на днях будут вступать в ряды Союза добровольцев Донбасса, ну, а вы машите там дальше чужими тряпками.

Ребят, вам просто не сказали, вы давно не в тренде.

Ребят, вам просто не сказали, вы давно не в тренде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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