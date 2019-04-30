Программа мероприятий на 9 мая 2019 в Донецке: Вальс памяти, стена мира, а перед салютом - концерт российских звезд

Праздничная программа «Подвигу жить в веках» в парке Щербакова 9 мая 2019 года начнется в 13:00. Одновременно заработают множество увлекательных локаций. Об этом «КП» сообщила начальник управления культуры администрации города Донецка Алена Элиосидзе.

На главной аллее недалеко от сцены откроется фотовыставка из архива военных корреспондентов «Победный май». Ее подготовили сотрудники художественного музея «Арт-Донбасс».

Все фотографии, которые выставят на мольбертах, сняты всемирно известными Евгением Халдеем, Борисом Витковым, Наумом Грановским и Ефимом Коммом, они предоставлены музеем фотожурналистики и фототехники, которым руководит Александр Витков. Военкоры - уроженцы Юзовки (первое название Донецка), только Наум Грановский из Кировоградщины – были не только фотографами, но и участниками Великой Отечественной.

В парке Щербакова состоится праздник «Подвигу жить в веках»Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Самый известный снимок, который увидят жители и гости города, - «Знамя Победы над рейхстагом» Евгения Халдея. Среди уникальных фотографий, отражающих тяготы войны, экспонируют и снимки тружениц тыла.

СТУДЕНТЫ СТАНЦУЮТ ВАЛЬС ПАМЯТИ

В 13.00 на танцевальной площадке «Вечерние ритмы» детвору начнут развлекать аниматоры в костюмах персонажей любимых мультфильмов.

- В часовой программе состоятся конкурсы, детям будут вручаться подарки и призы, - говорит Алена Элиосидзе. - Затем развлекательная программа «Забытые мелодии сквозь десятилетия» ждет уже взрослых. Артисты в военной форме проведут конкурс караоке на лучшего вокалиста.

В 14.40 впервые на праздновании Дня Победы в Донецке начнется «Вальс Памяти» - танцевальный флешмоб, посвященный подвигу советских солдат в Великой Отечественной войне. Одновременно станцуют 70 пар студентов медицинского университетаимени Максима Горького.

В парке Щербакова состоится праздник «Подвигу жить в веках». Фото: ВКонтакте/Донецк

Идея проведения «Вальса Памяти» принадлежит студентке 3-го курса - Вере Толмачевой.

- До этого два года подряд мы танцевали флешмоб, приуроченный к 9 Мая, только в университете, - рассказывает нам Вера. – Теперь с огромной радостью и гордостью покажем его и в парке Щербакова под известную советскую песню «Синий платочек».

Все участники будут стилизованно одеты в одежду тех военных лет: девушки в сарафанах, а парни - в военной форме. Ее предоставит Донецкое высшее общевойсковое командное училище.

После вальса под аккомпанемент песни Елены Ваенги «Черемуха» участники флешмоба на асфальте изобразят то, что в их понимании означает счастливую жизнь, - это Победа, Семья, Мир!

- Никто не забыт, ничто не забыто, - говорит Вера. – В постановке мы проживаем историю наших предков и через наши эмоции, чувства зрители смогут ощутить на себе тяжесть военных лет и радость Победы.

На танцплощадке «Вечерние ритмы» выступят и хоровые коллективы Дворцов культуры столицы. Свое творчество покажут ветераны войны, труда и просто пожилые люди. Начало – в 15:00.

Через час здесь начнется праздничный концерт «Фанфары победы». Оркестрдуховой музыки, гармонисты воссоздадут атмосферу победного мая 1945 года. Артисты в военной форме пригласят ветеранов и гостей праздника поучаствовать в танцевальном марафоне.

УКРАСЯТ СТЕНУ МИРА

Вдоль каскадного фонтана установят арт-объект «Стена мира». Жители и гости города украсят ее бумажными голубями и георгиевскими лентами. Они смастерят их тут же во время мастер-классов.

Стена мира, декорированная поделками, станет прекрасной фотозоной. На мастер-классах все желающие также научатся делать поздравительные открытки для ветеранов.

Огромная красная звезда с выложенной из букв надписью «9 МАЯ» в самом начале каскада - еще одна уникальная фотозона.

Поблизости будет фотозона «Фронтовой фотограф». Для съемок предоставят исторический реквизит: комплекты униформы, макеты вооружения, а также предметы обихода 40-х годов.

В парке Щербакова состоится праздник «Подвигу жить в веках»Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Полевую кухню установят у входа в парк со стороны улицы Университетской напротив Ангела мира. Всех желающих на фронтовой поляночке угостят настоящей солдатской кашей.

ГРАНДИОЗНЫЙ САЛЮТ НА ЗАКУСКУ

В 16.00 на главной сцене, украшенной георгиевской лентой, начнется трехчасовой гала-концерт финалистов фестиваля искусств «И помнит мир спасенный». Затем будет концерт звезд российской эстрады. А в 21:30 небо озарит грандиозный салют.